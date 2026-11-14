Сахарный диабет: первые признаки у взрослых и детей, как проверить и снизить риск Оглавление Что такое сахарный диабет и чем отличаются 1 и 2 тип Первые признаки сахарного диабета Чек-лист: на какие признаки обратить внимание Когда нужно срочно обратиться к врачу Признаки диабета у женщин и мужчин Признаки сахарного диабета у детей: что заметить родителям Какие анализы сдать для диагностики сахарного диабета Кто в группе риска Как снизить риск диабета 2 типа Почему диабет нельзя запускать: осложнения Частые вопросы Первые признаки и симптомы сахарного диабета у женщин, мужчин и детей: какие анализы сдать, кто в группе риска и как снизить риск. Симптомы сахарного диабета у детей и взрослых: что нужно знать каждому и почему диабет «молодеет». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет — хроническое заболевание, при котором организм не вырабатывает достаточно инсулина или не может эффективно его использовать, из-за чего повышается уровень глюкозы (сахара) в крови. По данным Международной диабетической федерации (IDF), в настоящее время от болезни страдают более полумиллиарда человек. Расскажем подробнее о симптомах болезни, группах риска, осложнениях и профилактике.

Что такое сахарный диабет и чем отличаются 1 и 2 тип

Инсулин — гормон, который вырабатывают бета-клетки поджелудочной железы. Он помогает глюкозе из крови поступать в клетки, где она используется как источник энергии. Если инсулина недостаточно или ткани организма теряют чувствительность к нему, концентрация сахара в крови повышается. При этом выделяются две разновидности диабета – 1 и 2 типа.

Сахарный диабет 1 типа возникает из-за аутоиммунного процесса: иммунная система ошибочно атакует клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин. В результате организм перестает вырабатывать его в необходимом количестве. Заболевание может развиться в детстве, подростковом или взрослом возрасте.

Почему диабет бывает у детей и взрослых. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сахарный диабет 2 типа развивается, когда клетки организма хуже реагируют на инсулин. Это состояние называют инсулинорезистентностью. Со временем поджелудочная железа может перестать компенсировать возросшую потребность в гормоне. С заболеванием связаны наследственная предрасположенность, избыточная масса тела, низкая физическая активность и некоторые другие факторы.

Первые признаки сахарного диабета

Первые симптомы диабета связаны прежде всего с повышением концентрации глюкозы в крови. Когда её становится слишком много, почки начинают выводить избыток сахара с мочой. Вместе с ним организм теряет жидкость, поэтому человек чаще ходит в туалет и испытывает сильную жажду.

Симптомы могут появляться по отдельности или сочетаться. При диабете 1 типа они нередко развиваются достаточно быстро. При диабете 2 типа изменения могут нарастать постепенно и долго оставаться незаметными.

Чек-лист: на какие признаки обратить внимание

Если вы заметили несколько перечисленных ниже изменений, стоит обратиться к терапевту или эндокринологу:

- Постоянная жажда. Человек пьёт больше обычного, но сухость во рту не проходит.

- Частое мочеиспускание. Позывы возникают чаще, в том числе ночью. Иногда увеличивается и общий объём мочи.

- Сухость во рту и кожи. Может сопровождаться ощущением стянутости, шелушением и зудом.

- Необычная утомляемость. Появляется слабость, снижается работоспособность, привычные занятия требуют больше усилий.

- Необъяснимое похудение. Масса тела уменьшается без намеренного изменения питания и физической активности. Особенно характерно это для диабета 1 типа.

- Изменение массы тела. При диабете 2 типа избыточный вес может сочетаться с другими факторами риска. Сам по себе набор веса не является специфическим симптомом диабета.

Как диабет влияет на вес. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

- Ухудшение зрения. Изображение может периодически становиться нечётким, возникать ощущение затуманенности.

- Медленное заживление повреждений кожи. Небольшие порезы, царапины и другие повреждения могут заживать дольше обычного.

- Повторяющиеся инфекции. В частности, могут чаще возникать грибковые и кожные инфекции.

- Онемение и покалывание в ногах. Такие ощущения могут быть проявлением поражения периферических нервов, хотя имеют и другие возможные причины.

Отсутствие симптомов не гарантирует, что уровень сахара в норме. Диабет 2 типа иногда обнаруживают случайно — например, во время профилактического обследования или лабораторного анализа, назначенного по другому поводу.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Сильная жажда и частое мочеиспускание в сочетании со следующими проявлениями могут указывать на диабетический кетоацидоз — опасное острое осложнение, при котором в организме накапливаются кетоновые тела и развивается нарушение кислотно-щелочного равновесия.

- Повторная или многократная рвота.

- Боль в животе.

- Запах ацетона или фруктовый запах изо рта.

- Выраженная сухость кожи и слизистых, признаки обезвоживания.

- Глубокое, необычно шумное или учащённое дыхание.

- Сильная сонливость, спутанность сознания, дезориентация.

При таких симптомах необходимо вызвать скорую помощь. Не следует ждать планового приема или пытаться самостоятельно справиться с состоянием.

Признаки диабета у женщин и мужчин

Основные симптомы сахарного диабета у женщин и мужчин одинаковы. Это жажда, учащенное мочеиспускание, усталость, изменение массы тела, ухудшение зрения и другие признаки повышенной глюкозы.

Симптомы диабета у женщин

Помимо общих признаков, женщины могут замечать:

- повторяющуюся молочницу и другие грибковые инфекции;

- зуд и раздражение в области наружных половых органов;

- более частое возникновение инфекций мочевыводящих путей;

- медленное заживление повреждений кожи.

Отдельного внимания заслуживает синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Он связан с инсулинорезистентностью и повышенным риском нарушений углеводного обмена, в том числе диабета 2 типа. Женщинам с СПКЯ может быть рекомендовано обследование на нарушения обмена глюкозы.

Кроме того, стоит обратить внимание на гестационный сахарный диабет, то есть повышение уровня глюкозы, впервые выявленное во время беременности. После родов показатели могут нормализоваться, но перенесенный гестационный диабет повышает вероятность развития диабета 2 типа в дальнейшем.

Признаки диабета у мужчин

У мужчин также преобладают общие симптомы заболевания. Иногда поводом для обращения к врачу становятся:

- постоянная жажда и учащенное мочеиспускание;

- снижение работоспособности и повышенная утомляемость;

- повторяющиеся кожные и грибковые инфекции;

- ухудшение чувствительности в стопах и ногах;

- нарушения эрекции.

Признаки сахарного диабета у детей: что заметить родителям

Причины диабета у детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

У детей чаще диагностируют сахарный диабет 1 типа. В отличие от диабета 2 типа, который может развиваться постепенно, заболевание 1 типа нередко начинается достаточно быстро.

К наиболее характерным признакам относятся:

- ребёнок постоянно просит пить, в том числе ночью;

- стал чаще ходить в туалет;

- заметно похудел, хотя аппетит не изменился или даже усилился;

- быстрее устаёт, становится менее активным;

- чаще жалуется на слабость;

- повторяются кожные инфекции и воспаления наружных половых органов.

У младенцев и детей раннего возраста возможен другой заметный признак: отсутствие ожидаемой прибавки массы тела.

Какие анализы сдать для диагностики сахарного диабета

Для выявления диабета используют несколько лабораторных исследований:

1. Глюкоза венозной плазмы натощак

Анализ показывает концентрацию глюкозы после периода голодания.

- Нормальный показатель — менее 6,1 ммоль/л.

- Нарушенная гликемия натощак — от 6,1 до 6,9 ммоль/л.

- Диабетический диапазон — 7,0 ммоль/л и выше.

2. Глюкозотолерантный тест (ПГТТ)

Как часто нужно сдавать кровь на диабет. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Исследование помогает оценить, как организм усваивает глюкозу. Уровень сахара определяют натощак и через два часа после приема раствора с 75 г глюкозы.

- Нормальный показатель через два часа — менее 7,8 ммоль/л.

- Нарушенная толерантность к глюкозе — от 7,8 до 11,0 ммоль/л.

- Диабетический диапазон — 11,1 ммоль/л и выше.

3. Гликированный гемоглобин (HbA1c)

Показатель отражает средний уровень глюкозы в крови примерно за последние три месяца.

- Нормальный показатель — менее 6,0%.

- Повышенный риск нарушений углеводного обмена — 6,0–6,4%.

- Диабетический диапазон — 6,5% и выше.

Если анализы нормальные, необходимость и периодичность дальнейших обследований определяет врач с учетом индивидуального риска. При появлении характерных симптомов ждать очередного профилактического осмотра не нужно.

Кто в группе риска

Сахарный диабет может возникнуть у человека любого возраста и телосложения. Однако некоторые факторы повышают вероятность развития заболевания, особенно диабета 2 типа.

К основным факторам риска относятся:

- Наследственность. Если у близких родственников диагностирован диабет 2 типа, вероятность заболевания выше.

- Избыточная масса тела и ожирение. Особенно значимым фактором считается накопление жировой ткани в области живота.

- Недостаток физической активности. Малоподвижный образ жизни связан с повышенным риском инсулинорезистентности.

- Возраст. Вероятность диабета 2 типа увеличивается по мере взросления, хотя заболевание встречается и у молодых людей.

- Артериальная гипертензия. Повышенное давление часто сочетается с другими метаболическими нарушениями.

- Гестационный диабет в прошлом. Женщины, у которых во время беременности повышалась глюкоза крови, имеют более высокий риск диабета 2 типа в дальнейшем.

- Синдром поликистозных яичников. Это состояние может сопровождаться инсулинорезистентностью.

- Нарушения углеводного обмена. Ранее выявленный предиабет указывает на повышенную вероятность развития диабета 2 типа.

Как снизить риск диабета 2 типа

- Поддерживать здоровую массу тела. Если есть избыточный вес, стоит обсудить с врачом безопасный и реалистичный способ его снижения.

- Больше двигаться. Регулярная ходьба, плавание, велосипед и другие подходящие виды активности помогают улучшать чувствительность тканей к инсулину.

- Следить за питанием. Желательно регулярно включать в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые и другие источники пищевых волокон. Стоит ограничивать избыток сладких напитков и продуктов с большим количеством добавленного сахара. Подробные рекомендации о рационе при уже диагностированном заболевании будут рассмотрены в отдельном материале.

Как правильно питаться при диабете. Фото © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production

- Контролировать артериальное давление и показатели обмена веществ.

- Проходить обследования.

Почему диабет нельзя запускать: осложнения

К возможным осложнениям относятся:

- Диабетическая ретинопатия — поражение сосудов сетчатки глаза, которое может ухудшать зрение.

- Диабетическая нефропатия — повреждение почек, способное привести к хронической почечной недостаточности.

- Диабетическая нейропатия — поражение нервов, которое может проявляться болью, жжением, покалыванием и снижением чувствительности.

- Сердечно-сосудистые заболевания — повышенный риск инфаркта и инсульта.

- Проблемы со стопами. Из-за нарушения кровоснабжения и чувствительности даже небольшие повреждения кожи могут оставаться незамеченными, долго заживать и осложняться инфекцией.

Именно поэтому важно не игнорировать первые признаки диабета и не откладывать диагностику. Раннее выявление заболевания позволяет своевременно начать наблюдение и снизить вероятность тяжелых последствий.

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Инна Мисникова в беседе с Life.ru отметила, что несмотря на наличие признаков, указывающих на вероятность развития диабета, их при заболевании может и не быть.

«Поэтому мы сейчас больше обращаем внимание на факторы риска. Если есть проблема лишнего веса, и человек понимает, что он ведет достаточно малоподвижный образ жизни, позволяет себе лишнее, пьет сладкие напитки регулярно, то надо пойти проверить уровень глюкозы в крови, даже без наличия симптомов», – сказала Мисникова.

Кроме того, в группе риска, по ее словам, находятся люди, которые мало спят.

«Нужно спать 7-8 часов ночью. Это очень важно. Сейчас очень многие специалисты говорят, что отсутствие сна – это самостоятельный фактор риска набора массы тела и развития метаболических нарушений сахарного диабета второго типа», – добавила эксперт.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Life.ru подчеркнула, что в последние годы сахарный диабет «молодеет», а также растет число страдающих от этого заболевания «семимильными шагами».

Для того, чтобы обезопасить себя от диабета она рекомендует в меру употреблять продукты с высоким гликемическим индексом.

«Это продукты, которые способны повышать уровень глюкозы в крови достаточно быстро. К ним относятся простые углеводы. Когда уровень глюкозы повышается, выделяется инсулин, который старается её быстренько провести в клетку. Но клетка может взять только определенное количество глюкозы, остальное инсулин перерабатывает в жир», – сказала Соломатина.

Также она отметила, что к диабету может привести чрезмерное употребление фруктов.

«Раньше думали, что фруктоза — это компонент, который не повышает уровень глюкозы в крови, а значит, для диабетиков это хорошо. Но как оказалось, фруктоза сразу устремляется в печень, она не вызывает чувства насыщения, и человек может съесть, во-первых, много, во-вторых, фруктоза достаточно быстро приводит к ожирению печени», – пояснила врач.

Частые вопросы

Какие первые признаки сахарного диабета?

К первым признакам сахарного диабета относятся сильная жажда, частое мочеиспускание, сухость во рту, повышенная утомляемость, необъяснимая потеря веса и ухудшение зрения. Иногда появляются зуд кожи, повторяющиеся грибковые инфекции и медленное заживление ран. При диабете 2 типа симптомы могут долго отсутствовать.

Как понять, есть ли у меня сахарный диабет?

По самочувствию можно только заподозрить заболевание, но подтвердить его самостоятельно нельзя. Для диагностики необходимо обратиться к врачу и сдать лабораторные анализы: глюкозу венозной плазмы натощак, гликированный гемоглобин или пройти глюкозотолерантный тест по назначению специалиста. При выраженной жажде, частом мочеиспускании и необъяснимом похудении обследование следует пройти как можно скорее.

Какой анализ сдать на диабет?

Для первичной диагностики обычно используют анализ крови на глюкозу натощак или гликированный гемоглобин (HbA1c). В некоторых случаях врач назначает пероральный глюкозотолерантный тест. Если результаты повышены, диагноз может потребовать дополнительного подтверждения. При подозрении на диабет 1 типа у ребенка необходимо срочное медицинское обследование.

Чем диабет 1 типа отличается от 2 типа?

При диабете 1 типа иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. В результате возникает выраженный дефицит этого гормона. При диабете 2 типа организм теряет чувствительность к инсулину, а со временем его выработка может снижаться. Первый тип чаще проявляется в детстве или молодости, второй — во взрослом возрасте, но оба заболевания могут возникнуть в разные периоды жизни.

Как проявляется сахарный диабет у детей?

У детей наиболее характерны сильная жажда, частое мочеиспускание, ночное недержание мочи, необъяснимое похудение, слабость и повышенная утомляемость. При диабете 1 типа симптомы могут развиваться быстро. Рвота, боль в животе, запах ацетона изо рта, глубокое дыхание и сонливость могут свидетельствовать о кетоацидозе — опасном состоянии, при котором требуется немедленно вызвать скорую помощь.

Можно ли предотвратить сахарный диабет?

Риск диабета 2 типа можно снизить: поддерживать здоровую массу тела, регулярно двигаться, придерживаться сбалансированного питания и контролировать показатели здоровья. При наличии факторов риска важно периодически проверять уровень глюкозы. Диабет 1 типа не считается заболеванием, которое можно предотвратить изменением образа жизни.

Авторы Альмир Хабибуллин