Сигналы, которые мы списываем на стресс: Названы три ранних симптома рака, заметных без единого анализа

Постоянная усталость, необъяснимое похудение и появление уплотнений на теле могут оказаться признаками онкологического заболевания. Эти изменения нередко списывают на стресс, возраст или переутомление, хотя они требуют внимания врача. О трёх тревожных симптомах, которые можно заметить без медицинских обследований, пишет «Царьград». Перечисленные признаки также входят в рекомендации Американского онкологического общества.

Первый тревожный сигнал — сильная усталость, которая не проходит даже после полноценного сна и отдыха. Человек может постоянно ощущать слабость и нехватку сил без очевидной причины. Подобное состояние иногда сопровождает лейкемию, лимфому и другие онкологические заболевания, однако встречается также при анемии и множестве других состояний.

Второй признак — неожиданная потеря веса без изменения питания или физических нагрузок. Особенно настораживает снижение массы тела примерно на 5% и более без понятной причины. Такие изменения могут наблюдаться при опухолях желудка, поджелудочной железы, пищевода и других органов. Впрочем, похудение также бывает связано с заболеваниями щитовидной железы и нарушениями пищеварения.

Третий сигнал — появление необычных уплотнений или припухлостей. Они могут возникнуть в груди, на шее, под мышками или в паховой области. При этом отсутствие боли не означает, что образование безопасно. Особого внимания требуют уплотнения, которые увеличиваются, становятся твёрдыми или сохраняются длительное время.

Врачи подчёркивают, что перечисленные симптомы сами по себе не свидетельствуют о наличии рака. Однако если изменения сохраняются, усиливаются или не имеют очевидного объяснения, необходимо обратиться к специалисту. При появлении нового уплотнения в молочной железе обследование не стоит откладывать, даже если оно не доставляет дискомфорта.

При этом онкологические заболевания далеко не всегда сопровождаются заметными симптомами на ранних стадиях. Поэтому наблюдение за самочувствием не заменяет профилактических осмотров и рекомендованных по возрасту обследований. Чем раньше обнаружена злокачественная опухоль, тем больше возможностей для эффективного лечения.