«Опухоль молчит»: Онколог назвала виды рака, которые долго не дают о себе знать

Некоторые виды рака способны долго развиваться почти незаметно — без боли и резкого ухудшения состояния. О том, какие заболевания часто протекают скрыто и какие изменения нельзя игнорировать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова.

К наиболее коварным на ранних стадиях она отнесла рак поджелудочной железы, яичников, почек, лёгких, а также некоторые виды лимфом и опухолей толстого кишечника.

«Причина длительного бессимптомного течения кроется в небольших размерах новообразования и его расположении. Пока опухоль мала, она не сдавливает соседние структуры и не нарушает работу органа заметно», — пояснила врач.

По её словам, такие опухоли могут не вызывать активной реакции организма: они не всегда выделяют вещества, которые привели бы к выраженному воспалению или температуре, а иммунная система не всегда распознаёт изменённые клетки.

Именно поэтому первые признаки часто выглядят как обычная усталость. Постоянное ощущение разбитости, снижение аппетита, потеря веса без изменения питания, ночная потливость или периодическое повышение температуры многие не воспринимают всерьёз.

«Часто люди списывают такие симптомы на стресс, нагрузку или смену погоды. Но иногда за ними могут скрываться изменения обмена веществ на фоне роста опухоли», — объяснила Фатьянова.

Особого внимания, по её словам, требуют кровь в выделениях, стойкое изменение стула, одышка при привычной нагрузке, длительная осиплость голоса, беспричинная желтизна кожи и глаз, плотный безболезненный узелок в груди или на шее. Сами по себе эти признаки не говорят о раке, но в сочетании с другими изменениями требуют обследования.

Врач отметила, что многие опухоли можно выявить до появления выраженных симптомов: низкодозная компьютерная томография помогает обнаружить ранние изменения в лёгких у групп риска, колоноскопия — полипы и предраковые состояния кишечника, УЗИ органов брюшной полости и малого таза — некоторые новообразования.

При этом она предупредила, что сдавать только анализы на онкомаркеры в надежде исключить заболевание не стоит: они могут давать ложные результаты и должны оцениваться вместе с другими исследованиями.

Особое внимание здоровью стоит уделять людям, у которых в семье были случаи онкозаболеваний, а также пациентам с хроническими воспалениями, диабетом и лишним весом.

«Если болезнь обнаружена на ранней стадии, объём лечения обычно меньше: операция может быть более щадящей, а дополнительная терапия — короче и легче переноситься», — заключила онколог.

Ранее исследование показало, что женщинам 30–50 лет особенно важно следить за употреблением алкоголя и весом, так как в этот период эти факторы риска рака молочной железы усиливаются. По словам профессора Марка Гюнтера, с 30 лет потребление алкоголя снова растёт, а ИМТ постепенно увеличивается, поэтому этот возраст может быть ключевым для профилактики.