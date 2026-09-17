От бокальчика до опухоли: Любительниц просекко старше 30 предупредили о риске рака груди

Женщинам в возрасте от 30 до 50 лет стоит особенно внимательно относиться к употреблению алкоголя и набору веса — именно в этот период эти известные факторы риска рака молочной железы начинают усиливаться. К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа Лондона и Института исследования рака, изучив данные более 113 тысяч британок, пишет Daily Mail.

Учёные проследили, как на протяжении жизни меняются четыре фактора: употребление алкоголя, курение, физическая активность и индекс массы тела. Оказалось, что спиртное, курение и физическая активность достигают максимальных значений в позднем подростковом возрасте, после чего снижаются. Однако примерно с 30 лет потребление алкоголя снова начинает расти, а ИМТ постепенно увеличивается на протяжении большей части взрослой жизни.

«Период от раннего до среднего взрослого возраста — примерно от 30 до 50 лет — может быть ключевым временем для борьбы с ростом индекса массы тела и повторным увеличением употребления алкоголя», — объяснил профессор Имперского колледжа Лондона Марк Гюнтер.

Авторы подчёркивают: работа не устанавливает, что определённое количество выпитого именно в 30 или 40 лет непосредственно вызывает рак. Исследование посвящено тому, в каком возрасте меняются уже известные модифицируемые факторы риска и когда профилактические меры могут быть наиболее своевременными.

При этом связь алкоголя с раком молочной железы подтверждается отдельным массивом научных данных. Национальный институт рака США указывает, что риск увеличивается с ростом потребления спиртного, причём повышение фиксируется даже при небольших дозах. Один из возможных механизмов связан с воздействием ацетальдегида на ДНК и повышением уровня эстрогенов.

Исследование основано на британском проекте Generations Study, в котором участвуют более 110 тысяч женщин. Данные собирались как ретроспективно, так и в ходе последующего наблюдения, а часть показателей — например вес, алкоголь и физическая активность — сообщали сами участницы. Поэтому результаты описывают общие возрастные тенденции, а не индивидуальный прогноз развития рака.

Ранее Life.ru рассказывал о продуктах и привычках, которые могут повышать риск онкологических заболеваний. Онколог выделял среди них алкоголь, регулярное употребление переработанного мяса и сладких газированных напитков. Специалист отдельно отмечал связь спиртного сразу с несколькими видами рака, включая опухоли молочной железы, кишечника, печени и пищевода. При этом безопасная с точки зрения онкологических рисков доза алкоголя на сегодняшний день не установлена.