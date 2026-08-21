«Виновник» не один: Названы самые опасные продукты для организма

Некоторые продукты действительно связаны с повышенной вероятностью развития онкологических заболеваний, однако одного блюда, способного само по себе «вызвать рак», не существует. Об этом рассказал онколог, кандидат медицинских наук Эльхан Ибрагимов в своих соцсетях.

Врач подчеркнул, что онкологические риски складываются годами и зависят от совокупности факторов. Значение имеют рацион в целом, масса тела, физическая активность, курение, употребление спиртного и образ жизни человека.

Одним из продуктов, количество которого специалист советует свести к минимуму, стало переработанное мясо. К этой категории относятся колбасы, сосиски, бекон, ветчина и салями. При их производстве применяют копчение, соление и различные консерванты.

Ибрагимов напомнил, что употребление переработанного мяса связано прежде всего с увеличением риска колоректального рака. Поэтому такие продукты, по его словам, не стоит превращать в постоянную часть рациона.

Отдельно онколог выделил алкоголь. Его употребление ассоциируется сразу с несколькими видами рака, в том числе опухолями молочной железы, кишечника, печени, пищевода, полости рта и глотки. При этом безопасной с точки зрения онкологических рисков дозы спиртного, отметил врач, не установлено.

В число продуктов, которыми также не следует злоупотреблять, Ибрагимов включил красное мясо. Риск возрастает прежде всего при его регулярном употреблении в больших количествах.

Сладкие газированные напитки специалист тоже посоветовал ограничивать. Они не рассматриваются как прямой канцероген, однако их постоянное присутствие в рационе может способствовать набору лишнего веса и нарушениям обмена веществ, которые, в свою очередь, влияют на общий риск развития ряда заболеваний.

При этом онколог призвал не искать единственного «виновника» рака в холодильнике. Куда важнее, по его словам, оценивать питание и образ жизни человека в целом.

Ранее Life.ru писал, что частое употребление ультраобработанной пищи может быть связано с повышенным риском рака простаты у мужчин. Исследователи проанализировали данные более 17 тысяч человек и выяснили, что у тех, кто ел больше промышленных продуктов с большим количеством добавок, вероятность заболевания была примерно на 29% выше. К такой еде относятся в том числе сладкие напитки, снеки, готовые завтраки и переработанное мясо.