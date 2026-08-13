Риск рака простаты на 29% выше: Названы продукты, которые мужчинам стоит исключить

Мужчины, которые едят больше ультраобработанных продуктов, могут иметь повышенный риск рака простаты. К такому выводу пришли исследователи из США и Великобритании, проанализировав данные более 17 тысяч участников американской программы NHANES за 2003–2023 годы. Работа опубликована в The American Journal of Medicine.

К ультраобработанной пище относят промышленно произведённые продукты с большим количеством добавок — например, сладкие напитки, некоторые готовые завтраки и снеки, переработанное мясо. Учёные оценивали долю таких продуктов в рационе по двум 24-часовым опросам о питании.

По сравнению с группой с самым низким потреблением ультраобработанной еды у мужчин из трёх более высоких групп вероятность наличия рака простаты была примерно на 29% выше. После поправок на возраст, курение, этническую принадлежность и уровень бедности связь сохранялась и составляла до 31%.

При этом исследование не доказывает, что именно такая пища вызывает рак. Оно выявило статистическую связь, а данные о диагнозе основывались на сообщениях самих участников. Авторы подчёркивают, что для проверки возможной причинно-следственной связи нужны дополнительные наблюдательные исследования и клинические испытания.

Среди возможных механизмов учёные называют нарушения обмена веществ, хроническое воспаление, окислительный стресс и изменения микробиома кишечника, однако в этой работе они напрямую не проверялись.

Ранее гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал Life.ru, что регулярное употребление слишком горячей пищи может повреждать слизистые. По его словам, еда температурой около 100 градусов способна вызвать ожог полости рта, а при повторяющемся воздействии — привести к изменениям слизистой, нарушениям вкуса и появлению различных образований. Горячая пища также воздействует на горло и пищевод, поэтому врач советует не есть блюда сразу после сильного разогрева.