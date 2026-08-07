Не срезать и не жарить: Роскачество объяснило Life.ru, что делать со скользкой колбасой

Слизь на поверхности колбасы — признак начавшейся микробиологической порчи, и такой продукт лучше сразу выбросить. Срезать липкий слой или пытаться «спасти» колбасу жаркой тоже не стоит, рассказали Life.ru в пресс-службе Роскачества.

В норме поверхность колбасы должна оставаться сухой и эластичной, а оболочка — плотно прилегать к продукту. Если на варёной или полукопчёной колбасе появилась липкая и скользкая плёнка, это может означать активное размножение бактерий.

«Причинами могут быть нарушение температурного режима хранения, избыточная влажность или истечение срока годности», — пояснили в Роскачестве.

Есть исключение, которое важно не перепутать со слизью. На некоторых сырокопчёных колбасах, например салями, может присутствовать белый сухой налёт благородной плесени. Для такой продукции он допустим и сам по себе не говорит о порче.

А вот колбасу со слизью в Роскачестве категорически не рекомендуют есть. Простого удаления испорченного участка недостаточно: микроорганизмы и образовавшиеся ими токсины к этому моменту уже могут распространиться вглубь продукта.

Не гарантирует безопасность и термическая обработка. По словам специалистов, нагрев способен уничтожить часть живых бактерий, но некоторые уже образовавшиеся токсины могут сохраняться. Особенно осторожными следует быть детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом.

Поэтому алгоритм при появлении заметной слизи один: не пробовать продукт на вкус, не обжаривать и не пытаться удалить только испортившийся слой, а выбросить колбасу целиком.

Ранее Life.ru рассказывал, почему колбасу и другие скоропортящиеся продукты не стоит хранить в дверце холодильника: из-за постоянных перепадов температуры они могут портиться быстрее.