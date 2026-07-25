Шурыгина в СИЗО взмолила бывшего о передачке с колбасой и растворимой пюрешкой

Диана Шурыгина уже две недели находится в следственном изоляторе. За это время её никто не навестил. Родственники не присылали ей ни продуктов, ни личных вещей. Близкие фактически оставили девушку без поддержки.

Единственным человеком, кто проявил внимание, оказался бывший жених Святослав Гусев. Он написал Шурыгиной письмо. В ответ она попросила его о помощи. Девушка передала список продуктов, которые ей нужны. В перечне оказались чай, кофе, мёд, сливочное масло, сыры «Ламбер» и Hochland, докторская колбаса, сервелат и пюре быстрого приготовления. Гусев пообещал собрать передачку.

Как сообщает Mash, отец Шурыгиной воюет на СВО. Мать и сестра перестали отвечать на звонки. Они полностью прекратили общение с ней. В такой ситуации девушка осталась совсем одна.

Тем временем на Бали тоскует её чихуахуа по кличке Чизз. Собака отказывается от еды и постоянно скулит. Питомец не видел хозяйку с мая. Шурыгина оставила его у знакомого перед отлётом в Москву. До ареста она жила на Бали в роскошном доме. Аренда жилья обходилась ей примерно в 300 тысяч рублей в месяц.

Ранее Диана Шурыгина заявила, что довольна питанием в СИЗО. Девушка находится в карантинной камере СИЗО-6. Она не жаловалась ни на условия, ни на отношение сотрудников. Её адвокат говорил, что знакомые передавали ей продукты, но она отказалась от них, предпочитая еду из столовой изолятора. Шурыгина назвала местное питание сбалансированным и вкусным.