Арестованная Шурыгина расхвалила тюремное меню и отказалась от передачек

Арестованная Диана Шурыгина заявила, что довольна питанием в СИЗО. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель ОНК Москвы Илья Высотский.

По его словам, Шурыгина продолжает находиться в карантинной камере СИЗО-6. Она не высказала жалоб на условия содержания или отношение со стороны сотрудников учреждения.

Высотский сообщил, что девушке передали продукты знакомые, однако она предпочитает есть блюда, которые готовят в изоляторе. По его словам, Шурыгина считает местное питание сбалансированным и вкусным.

Правозащитник рассказал, что в день посещения ей подали перловую кашу и тушёную рыбу.

Кроме того, Шурыгина опровергла сообщения о том, что её якобы заставляют мыть полы. По словам Высотского, она пояснила, что уборка проводится по очереди всеми, кто находится в камере.

Ранее Троицкий районный суд Москвы продлил до 19 августа арест Диане Шурыгиной (Шляниной) по делу о распространении порнографии, удовлетворив ходатайство следствия. Другие подробности не разглашаются.