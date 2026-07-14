Шурыгиной грозит до 6 лет колонии за распространение порнографии, заявила юрист

Блогерша Диана Шурыгина в настоящее время находится под стражей. Ей предъявлено обвинение по статье о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору.

Юрист Наталья Кубасова в беседе с 360.ru пояснила, что санкция части 3 статьи 242 УК РФ предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд может назначить запрет на определённые должности или виды деятельности на срок до 15 лет.

Известно, что Шурыгина ведёт аккаунт на OnlyFans. Однако само по себе присутствие на этой платформе не является уголовным правонарушением. Внимание следователей привлекли события после того, как девушка, по версии следствия, начала привлекать других моделей к съёмкам совместно с порноактрисой Настей Холод и продюсером Людвигом Кричкером.