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Регион
14 июля, 13:41

Шурыгиной грозит до 6 лет колонии за распространение порнографии, заявила юрист

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Блогерша Диана Шурыгина в настоящее время находится под стражей. Ей предъявлено обвинение по статье о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору.

Юрист Наталья Кубасова в беседе с 360.ru пояснила, что санкция части 3 статьи 242 УК РФ предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд может назначить запрет на определённые должности или виды деятельности на срок до 15 лет.

Известно, что Шурыгина ведёт аккаунт на OnlyFans. Однако само по себе присутствие на этой платформе не является уголовным правонарушением. Внимание следователей привлекли события после того, как девушка, по версии следствия, начала привлекать других моделей к съёмкам совместно с порноактрисой Настей Холод и продюсером Людвигом Кричкером.

Шурыгину в СИЗО накроет страшная ломка — она год плотно сидела на наркотиках
Шурыгину в СИЗО накроет страшная ломка — она год плотно сидела на наркотиках

Напомним, что суд Москвы заключил под стражу блогершу Диану Шурыгину, изменив ей меру пресечения на содержание в СИЗО на 11 дней из-за нарушения правил домашнего ареста (пользовалась телефоном). Ей грозит до шести лет по обвинению в производстве и распространении порнографии.

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Дарья Нарыкова
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