Суд отправил Диану Шурыгину в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста

Троицкий районный суд Москвы заключил под стражу известную блогершу Диану Шурыгину. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения прямо в зале заседания. Теперь девушка будет находиться в следственном изоляторе.

Следователи добились ужесточения условий из-за нарушения правил домашнего ареста, пишет Telegram-канал SHOT. 27-летняя девушка продолжила пользоваться мобильным телефоном, хотя ей это запрещали. Судья постановил отправить Шурыгину в изолятор на 11 дней.