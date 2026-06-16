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16 июня, 14:41

Диана Шурыгина планировала побег на Бали перед задержанием

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Блогерша Диана Шурыгина предприняла попытку покинуть Россию, намереваясь скрыться на Бали от возможных уголовных преследований. Однако её планы были сорваны: девушку задержали незадолго до запланированного вылета, сообщает SHOT.

Отец Дианы, который в настоящее время проходит службу в зоне проведения СВО, не осведомлён о сложившейся ситуации с дочерью. Сама же Шурыгина, по всей видимости, не поддерживает с ним регулярную связь.

В то же время, Сергей Семёнов опроверг, что готов стать адвокатом Шурыгиной. Он подчеркнул, что не намерен ни помогать, ни злорадствовать по этому поводу.

27 лет, тюрьма и Бали: Где сейчас Диана «На донышке» Шурыгина и за что её могут посадить?
27 лет, тюрьма и Бали: Где сейчас Диана «На донышке» Шурыгина и за что её могут посадить?

Ранее стало известно, что Шурыгину отправили под домашний арест по делу о порнографии. Её фото распространяли в закрытых Telegram-каналах.

История Дианы Шурыгиной, начавшаяся в 2017 году с её появления на «Пусть говорят», стала настоящей сенсацией. Тогда 16-летняя девушка обвинила студента Сергея Семёнова в изнасиловании. Этот случай вызвал бурное обсуждение в обществе, а Сергей был осуждён на восемь лет. После этого Диана не ушла из поля зрения публики. Она активно вела свой блог, рассказывая о своей жизни, и даже завела аккаунт на OnlyFans.

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Наталья Демьянова
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