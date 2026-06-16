Диана Шурыгина планировала побег на Бали перед задержанием

Блогерша Диана Шурыгина предприняла попытку покинуть Россию, намереваясь скрыться на Бали от возможных уголовных преследований. Однако её планы были сорваны: девушку задержали незадолго до запланированного вылета, сообщает SHOT.

Отец Дианы, который в настоящее время проходит службу в зоне проведения СВО, не осведомлён о сложившейся ситуации с дочерью. Сама же Шурыгина, по всей видимости, не поддерживает с ним регулярную связь.

В то же время, Сергей Семёнов опроверг, что готов стать адвокатом Шурыгиной. Он подчеркнул, что не намерен ни помогать, ни злорадствовать по этому поводу.

Ранее стало известно, что Шурыгину отправили под домашний арест по делу о порнографии. Её фото распространяли в закрытых Telegram-каналах.

История Дианы Шурыгиной, начавшаяся в 2017 году с её появления на «Пусть говорят», стала настоящей сенсацией. Тогда 16-летняя девушка обвинила студента Сергея Семёнова в изнасиловании. Этот случай вызвал бурное обсуждение в обществе, а Сергей был осуждён на восемь лет. После этого Диана не ушла из поля зрения публики. Она активно вела свой блог, рассказывая о своей жизни, и даже завела аккаунт на OnlyFans.