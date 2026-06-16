«Обиды не держу, но миллион помню»: Парень, отсидевший за Шурыгину, готов стать её адвокатом

Неожиданный поворот в истории Дианы Шурыгиной: её адвокатом может стать Сергей Семёнов, тот самый парень, который из-за неё отсидел почти два года. Как сообщает Mash, молодой человек сам предложил Диане свою помощь, заявив, что отучился на юриста и обиды не держит.

При этом Сергей не скрывает, что особой жалости к её нынешним проблемам не испытывает, но готов выручить, ведь опыт у него есть, да и правозащитой он теперь занимается. А вот что добавляет пикантности: Семёнов утверждает, что родители Шурыгиной когда-то предлагали ему миллион рублей за «урегулирование» дела. Теперь же он сам предлагает свои услуги адвоката за ту же, как он выразился, «символическую» сумму.

Ранее стало известно, что Шурыгину отправили под домашний арест по делу о порнографии. Её фото распространяли в закрытых Telegram-каналах.

В 2017 году имя Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну благодаря её участию в резонансных выпусках программы «Пусть говорят». Тогда 16-летняя девушка из Ульяновска выступила с обвинением в изнасиловании в адрес студента Сергея Семёнова. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, а сам Сергей впоследствии был приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После того как история получила широкую огласку Шурыгина продолжила активно присутствовать в медийном пространстве. Она завела собственный блог, где делилась с подписчиками подробностями своей жизни. Кроме того, девушка также вела аккаунт на популярной платформе OnlyFans.