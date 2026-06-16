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16 июня, 14:01

«Обиды не держу, но миллион помню»: Парень, отсидевший за Шурыгину, готов стать её адвокатом

Бывший осуждённый по делу Шурыгиной Семёнов предложил ей защиту в суде

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / freesemenov / Telegram / Диана Шурыгина

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / freesemenov / Telegram / Диана Шурыгина

Неожиданный поворот в истории Дианы Шурыгиной: её адвокатом может стать Сергей Семёнов, тот самый парень, который из-за неё отсидел почти два года. Как сообщает Mash, молодой человек сам предложил Диане свою помощь, заявив, что отучился на юриста и обиды не держит.

При этом Сергей не скрывает, что особой жалости к её нынешним проблемам не испытывает, но готов выручить, ведь опыт у него есть, да и правозащитой он теперь занимается. А вот что добавляет пикантности: Семёнов утверждает, что родители Шурыгиной когда-то предлагали ему миллион рублей за «урегулирование» дела. Теперь же он сам предлагает свои услуги адвоката за ту же, как он выразился, «символическую» сумму.

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Ранее стало известно, что Шурыгину отправили под домашний арест по делу о порнографии. Её фото распространяли в закрытых Telegram-каналах.

В 2017 году имя Дианы Шурыгиной прогремело на всю страну благодаря её участию в резонансных выпусках программы «Пусть говорят». Тогда 16-летняя девушка из Ульяновска выступила с обвинением в изнасиловании в адрес студента Сергея Семёнова. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, а сам Сергей впоследствии был приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После того как история получила широкую огласку Шурыгина продолжила активно присутствовать в медийном пространстве. Она завела собственный блог, где делилась с подписчиками подробностями своей жизни. Кроме того, девушка также вела аккаунт на популярной платформе OnlyFans.

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Наталья Демьянова
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