27 лет, тюрьма и Бали: Где сейчас Диана «На донышке» Шурыгина и за что её могут посадить? Оглавление Шесть лет тюрьмы за ролики Бали, СИЗО или домашний арест? «На донышке»: путь от ПТУ до хайпа Пентхаусы за полмиллиона в месяц На днях отпраздновала своё 27-летие Диана Шурыгина — и вновь очутилась в центре скандала. На этот раз тюрьма грозит не её обидчику, а ей самой. Как живёт девушка и чем знаменита? 16 июня, 13:03 «На донышке» теперь в прямом смысле: Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии. Обложка © 1tv.ru, © ChatGPT

Шесть лет тюрьмы за ролики

Правоохранители возбудили уголовное дело против Дианы Шурыгиной. Блогершу обвиняют в распространении откровенных материалов группой лиц по предварительному сговору. Ей может грозить до шести лет лишения свободы. В минувшие выходные прошли обыски по адресу её места жительства в Москве — это следует из решения Троицкого районного суда.

По свежим данным канала SHOT, девушку отправили под домашний арест до 19 июля 2026 года.

Возможной причиной интереса правоохранителей могли стать откровенные видеозаписи с Шурыгиной, которые около года назад разошлись по закрытым телеграм-каналам. Ещё в 2021 году стало известно, что девушка ведёт страницу в известной соцсети, где публикуют подобный контент. Подписка на неё стоила 15 долларов. В данный момент аккаунт Дины обнулён, но старые ролики и фотографии продолжают тиражироваться.

Шурыгина записывала провокационные ролики. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Бали, СИЗО или домашний арест?

Ходили слухи, что Диана Шурыгина уже в СИЗО. Их пустил её бывший ухажёр — «криптоинвестор» Святослав Гусев.

— Мою бывшую невесту Диану Шурыгину посадили. Говорят, она в тюрьме, в СИЗО. Ей грозит от двух до шести лет колонии. Без комментариев, — говорит Гусев.

Бизнесмен встречался с Шурыгиной менее года и после расставания бездоказательно обвинил её в краже на сумму почти три миллиона рублей.

— Я был в командировке, а Диана — в Москве. Потом она улетела на Бали — и вот тогда я заметил [пропажу вещей]. Доступ к квартире был у неё и людей, которым она этот доступ предоставляла. Мне обидно, что, скорее всего, она продала это всё чуть ли не за 10–15% [реальной стоимости]. Там не только моё оборудование было: пропало оборудование людей, которые оставляли у меня на хранение. Выходит, что я и своё потерял, и другим буду возмещать, — рассказал Святослав.

Ещё он утверждал, что она напивалась и кидалась в него стаканами.

Судя по постам самой Дианы, в последнее время она жила в балийской деревне Чангу. Подписчики отмечают, что она набрала вес и стала выглядеть намного хуже.

— Все женятся, строят дома, рожают детей, но кто-то же должен ходить на вечеринки и путешествовать — такое сообщение Шурыгина оставила в мае 2026 года.

«На донышке»: путь от ПТУ до хайпа

Диана Шурыгина родилась 12 июня 1999 года в Ульяновске. Не доучилась в местном ПТУ на контролёра станочных и слесарных работ. Её отец — дальнобойщик. Мать — продавщица в гипермаркете. Семья жила в коммуналке и владела небольшим частным домом в пригородном селе.

В начале 2017 года вышел выпуск «Пусть говорят», где 17-летняя Диана заявила, что 21-летний Сергей Семёнов изнасиловал её на вечеринке в загородном коттедже. При этом она утверждала, что была трезвой и выпила буквально «на донышке» — эта фраза потом стала мемом. Резонанс вышел огромный. Семёнов, по его словам, не знал, что она несовершеннолетняя, и настаивал, что всё было по взаимному согласию. Несмотря на это, его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, но позже срок сократили до трёх лет и трёх месяцев. В итоге он вышел из колонии по УДО через год и два месяца.

Шурыгина получила скандальную славу после выпуска «Пусть говорят» в 2017 году. Фото © 1tv.ru

Шурыгина прославилась и начала зарабатывать блогерством. В этом ей помогали мужчины. Почти сразу после шоу она вышла замуж за 29-летнего оператора ТВ Андрея Шлянина. Спустя пару лет они развелись, но с тех пор девушка носит его фамилию. Потом Диана недолго встречалась с миллионером Денисом Ребровым, сделала себе пластику груди, полечилась в клинике от зависимостей и пожила в Дубае.

Дальше Шурыгина увлеклась танцами на шесте и ведением страницы на откровенных площадках. Была попытка стать инфоцыганкой, но не срослось — курс по поиску богатого жениха не пользовался популярностью.

Её последним ухажёром был уже упомянутый Святослав Гусев. В 2024 году их задержали на чересчур шумной вечеринке, которая проходила в московской квартире, и после допроса отпустили. Пара планировала пожениться, в феврале 2025 года заговорили о помолвке, однако до свадьбы дело не дошло.

Диана в последнее время публиковала откровенный контент. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

По словам Святослава, спустя пару месяцев после их с Дианой расставания она начала работать на площадке откровенного видео. Всё велось через украинское агентство — там у Шурыгиной якобы была целая команда, которая занималась съёмкой, производством контента и его «продажей». Именно это агентство оплатило Диане перелёт на Бали и жильё там.

Как сказал Гусев, площадка приносила Диане в среднем два миллиона рублей, пять миллионов — на пике её карьеры. «Баловаться» созданием откровенных материалов она якобы начала ещё будучи в отношениях с ним, но тогда это были безобидные видео. Но после расставания со Святославом девушка перешла все грани.

— Диана ударилась в контент для взрослых уже без ограничений, которые у неё были раньше. Потому что до этого она снимала только соло-видео для платформы. А потом ударилась во все тяжкие, — рассказывал бывший жених блогерши.

В конце 2025 года сотрудничество с агентством с Украины прекратилось. Тогда Диана осталась без средств к существованию и без крыши над головой, жила у знакомых на Бали. Как заметил Святослав, она исчезла из поля зрения и он даже пытался её искать, опасаясь за её безопасность. Он поддерживает связь с её братом и бывшим мужем.

Бывший парень Шурыгиной рассказывал о её откровенных съёмках. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Пентхаусы за полмиллиона в месяц

Во время визитов в Москву на телешоу Шурыгина останавливалась только в элитных московских гостиницах: «Балчуге», «Карлтоне», «Хаятте», «Савое» и «Рэдиссоне».

С мужем девушка жила в добротной, но простой двушке возле ВДНХ. Далее она переехала в пентхаус на 220 квадратов в жилом комплексе бизнес-класса «Дом на Тишинке». Стоимость такой недвижимости около 150 млн рублей, аренда обойдётся дороже полумиллиона. Также Шурыгина занимала апартаменты в сталинке на Новинском бульваре — цена от 50 млн рублей, а аренда до 150 тысяч. Скорее всего, за жильё платили ухажёры, а не она сама.

«Дом на Тишинке». Фото © 2gis.ru

В прошлом году на российских счетах девушки лежало менее пятидесяти тысяч рублей. Она активно пользовалась микрозаймами и часто получала по ним отказ. В заявке она указывала, что работает в газете и зарабатывает на уровне 200 тысяч рублей в месяц. Добавим, что у неё есть ИП в сфере рекламной деятельности.

Авторы Пётр Егоров