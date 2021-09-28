Шурыгина пропала из всех соцсетей, но долго искать не пришлось — её нашли благодаря откровенным фото
Ещё в 2017-м имя Дианы Шурыгиной и мемы с ней, казалось, были повсюду. Спустя несколько лет от былой "славы" ничего не осталось. Теперь приходится зарабатывать как придётся.
Кадр из видео © TikTok / shurygina_vlog
Диана стала широко известна после выпуска "Пусть говорят", главной темой которого стало её изнасилование. Ещё больше шуму поднялось, когда парня, надругавшегося над девушкой, приговорили к восьми годам тюремного срока. Шурыгина стала настоящим мемом. Но, несмотря на шквал критики и обвинения в клевете, девушке удалось собрать и целую армию фанатов.
Несколько лет Диана неплохо зарабатывала на Instagram, но недавно девушка удалила свой аккаунт. "Фанаты" долго думали, в чём причина. Разгадка лежала на поверхности.
Тикток-аккаунт Дианы. Скриншот © TikTok / shurygina_vlog
У девушки до сих пор активен аккаунт в TikTok shurygina_vlog, однако последние видео там опубликованы только в августе. В комментариях пользователи всё пытаются выяснить — где же всё-таки инстаграм? Видимо, зря — спустя недели ответа так никто и не дождался. Может показаться, что звезда решила устроить так называемый диджитал-детокс, но нет. Свежие ролики фанаты могут посмотреть в профиле Дианы на OnlyFans. Правда, подписка на блогершу обойдётся в 15 долларов (примерно 1,1 тысячи рублей) в месяц.
В профиле succubdiana уже опубликовано 130 постов "18+": 123 фотографии и семь видео. Показать в СМИ примеры ну никак нельзя. Впрочем, даже сами подписи к кадрам весьма пикантные.
Нужно потренироваться лучше выгибать спинку для таких фото. Хорошо, что на мне есть много элементов, за которые можно потянуть и помочь мне в этом
Аккаунт Дианы на OnlyFans. Скриншот © OnlyFans / succubdiana
Стоит отметить, аккаунт Шурыгиной в Instagram журналистам всё-таки удалось отыскать. Создан он недавно, и аудитория сравнительно маленькая. На оригинальный профиль было подписано 2 млн человек. На новый, demon__diana_h, чуть больше 200 тысяч. Сейчас страница закрыта, в описании отмечена одна главная ссылка — на OnlyFans.
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