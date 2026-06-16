Суд посадил Шурыгину под домашний арест за распространение порнографии

Диану Шурыгину отправили под домашний арест. Блогершу задержали после обысков, проведённых правоохранителями в её московской квартире в рамках уголовного производства о распространении порнографии, пишет SHOT.

Так Диана Шурыгина выглядит сейчас. Фото © VK / Диана Шурыгина

Правоохранители провели обыски в московской квартире девушки ещё 11 июня. В ходе следственных мероприятий сотрудники полиции изъяли всю технику, которая могла использоваться для создания откровенного контента.

По версии следствия, задержанная систематически публиковала в интернете видеоролики категории 18+. За подобные действия законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее, в 2024 году, скандально известную героиню уже задерживали вместе с её молодым человеком Святославом Гусевым. Тогда местные жители неоднократно жаловались на шум в квартире, а некоторые соседи даже высказывали подозрения, что по данному адресу организован притон.

Шурыгина получила известность в 2016 году после того, как публично обвинила 21-летнего студента Сергея Семёнова в изнасиловании, произошедшем на вечеринке. По её словам, во время мероприятия она была в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда Семёнов, применив силу, совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Второй участник, Александр Рухлин, также пытался совершить насилие, но Диана смогла его оттолкнуть. После инцидента девушка обратилась к родителям, которые отвезли её в больницу и полицию.

Дело вызвало огромный общественный резонанс. Суд признал Сергея Семёнова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы (позже срок был сокращён до трёх лет по апелляции), а с Рухлина обвинения были сняты. В 2026 году против неё самой было возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографии.

Недавно бывший парень Шурыгиной Святослав Гусев обратился в полицию с заявлением о краже имущества на несколько миллионов рублей. По его словам, из московской квартиры пропали сейф с 1,1 млн рублей, ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и другие вещи. Гусев утверждал, что ключи от квартиры были только у Шурыгиной, однако она в переписке отрицала причастность. Он также заявлял, что связывает случившееся с её возможным употреблением закиси азота, на которую, по его словам, она могла тратить до 400 тысяч рублей в неделю.