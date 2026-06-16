Шурыгиной может грозить до шести лет колонии за распространение порнографии

Блогера Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографии. По данным Mash, ей может грозить до шести лет колонии.

Как сообщает телеграм-канал, недавно в квартире Шурыгиной прошёл обыск. Поводом для уголовного дела могли стать интимные видео, которые около года назад появились в закрытых телеграм-каналах.

О том, что Шурыгина «села», бывшему ухажёру — криптоинвестору Святославу Гусеву — сообщили 12 июня её подруга и экс-тренер с Бали. Сам Гусев полагает, что речь идёт именно о тех видео. Дозвониться до Дианы и её матери не удалось.

Шурыгина стала известна в 2016 году после дела об изнасиловании в Ульяновске. Эту историю обсуждали на федеральных телеканалах. Тогда суд приговорил Сергея Семёнова к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что бывший парень Шурыгиной Святослав Гусев обратился в полицию с заявлением о краже имущества на несколько миллионов рублей. По его словам, из московской квартиры пропали сейф с 1,1 млн рублей, ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и другие вещи. Гусев утверждал, что ключи от квартиры были только у Шурыгиной, однако она в переписке отрицала причастность. Он также заявлял, что связывает случившееся с её возможным употреблением закиси азота, на которую, по его словам, она могла тратить до 400 тысяч рублей в неделю.