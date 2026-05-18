«400 тысяч в неделю на закись азота»: Бывший парень Шурыгиной обвинил её в воровстве и наркомании

Бывший парень скандально известной Дианы Шурыгиной подал на неё заявление в полицию о краже имущества на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Super.ru.

Экс-возлюбленный Шурыгиной Святослав Гусев утверждает, что из московской квартиры, где хранились их вещи, пропали сейф с 1,1 млн рублей, ноутбук, игровая приставка, сабвуфер и другие гаджеты. По его словам, ключи от дома были только у Дианы. При этом девушка в переписке с ним отрицала свою вину, но затем стёрла диалог.

«Я был в командировке, а Диана — в Москве, потом улетела на Бали, и тогда я заметил пропажу вещей. Есть вероятность, что это сделали её ассистентки Вика или Лера, но это пока не доказано. Мне обидно, что, скорее всего, всё было продано за 10–15% стоимости. Пропало не только моё оборудование, но и вещи людей, которые оставляли их у меня на хранение», — рассказал Гусев.

Он также связывает инцидент с увлечением Дианы закисью азота (веселящий газ), на которое она, по его словам, тратит до 400 тысяч рублей в неделю. По словам мужчины, расстались они именно из-за этого.

Гусев добавил, что однажды Диана в психотропном угаре швырнула в него стакан, после чего на место приехала полиция, а ему пришлось накладывать швы.

Напомним, что о своей помолвке с предпринимателем Святославом Гусевым Диана Шурыгина объявила в феврале 2025 года. Молодой человек является криптоинвестором и делится опытом в сфере бизнеса, IT-проектов и криптовалют в своём блоге.