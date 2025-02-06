Скандально известная Диана Шурыгина выходит замуж за предпринимателя с долгами
Super: Диана Шурыгина выходит замуж за криптоинвестора Гусева
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Блогерша Диана Шурыгина объявила о своей помолвке с предпринимателем Святославом Гусевым, сообщает издание Super.
Святослав, который занимается криптобизнесом, родился и вырос в Мариуполе и получил образование в механико-металлургическом колледже. В своем блоге он делится опытом в сфере бизнеса, IT-проектов и криптовалют. Однако, как сообщает Super, у Гусева имеются финансовые трудности, включая кредитную задолженность, превышающую 2 миллиона рублей.
Согласно информации издания, предприниматель управляет тремя компаниями, две из которых занимаются веб-порталами. Кроме того, одна из его компаний подозревается в нелегальной деятельности и понесла убытки в размере 106 тысяч рублей, а другая — 144 тысячи рублей.
Недавно Шурыгина прокомментировала новости о своей помолвке соцсетях, выразив удивление тем, что информация появилась в СМИ раньше, чем она успела сделать соответствующий пост.
«Я не поняла… Почему все делают быстрее меня? Я даже пост написать не успела, а уже везде в СМИ. Девочки, выхожу замуж!» — написала блогерша.
Диана Шурыгина стала известной в России после событий, связанных с её участием в программе «Пусть говорят» в 2017 году. Она рассказала о том, как стала жертвой изнасилования, и её неоднозначная история вызвала широкий общественный резонанс, а также многочисленные обсуждениям в СМИ и социальных сетях, где критиковали всех участников ток-шоу, включая Диану и её родителей.