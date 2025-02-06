Скандально известная Диана Шурыгина выходит замуж за предпринимателя с долгами

Блогерша Диана Шурыгина объявила о своей помолвке с предпринимателем Святославом Гусевым, сообщает издание Super.

Святослав, который занимается криптобизнесом, родился и вырос в Мариуполе и получил образование в механико-металлургическом колледже. В своем блоге он делится опытом в сфере бизнеса, IT-проектов и криптовалют. Однако, как сообщает Super, у Гусева имеются финансовые трудности, включая кредитную задолженность, превышающую 2 миллиона рублей.

Согласно информации издания, предприниматель управляет тремя компаниями, две из которых занимаются веб-порталами. Кроме того, одна из его компаний подозревается в нелегальной деятельности и понесла убытки в размере 106 тысяч рублей, а другая — 144 тысячи рублей.

Недавно Шурыгина прокомментировала новости о своей помолвке соцсетях, выразив удивление тем, что информация появилась в СМИ раньше, чем она успела сделать соответствующий пост.

«Я не поняла… Почему все делают быстрее меня? Я даже пост написать не успела, а уже везде в СМИ. Девочки, выхожу замуж!» — написала блогерша.