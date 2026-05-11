Сотрудников круизного лайнера Disney задержали за детскую порнографию

Сотрудники погранслужбы США задержали работников круизных лайнеров по подозрению в преступлениях, связанных c детской порнографией. Один из лайнеров принадлежит компании Disney. Об этом сообщает People.

В апреле правоохранители провели серию задержаний на восьми судах, прибывших в порт Сан-Диего. После допросов следователи заявили о причастности 27 человек к получению, хранению, просмотру или распространению материалов с детской порнографией.

Среди подозреваемых — 26 граждан Филиппин и один португалец. После завершения разбирательств их планируют депортировать. Часть задержаний, как уточняет журнал, прошла прямо на борту на глазах у пассажиров. Один из кораблей принадлежал Disney Cruise Line. Представитель компании заявил о политике нулевой терпимости к таким преступлениям и полном содействии правоохранительным органам.

