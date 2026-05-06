Экс-сотрудника телеканала задержали в Москве по делу о детской порнографии

В Москве задержали бывшего сотрудника федерального телеканала по делу о распространении детской порнографии. Об этом сообщает «База».

По данным канала, речь идёт о 24-летнем Иване А. Следствие считает, что с февраля 2022 года по май 2024 года он собирал и хранил в телефоне запрещённые материалы, а также делился ими в переписках с другими людьми.

Видео © Telegram/Столичный СК

В столичном СК сообщили о 40 эпизодах преступления. После задержания Иван А. дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по факту распространения порнографии.

По данным «Базы», ранее мужчина пытался начать политическую карьеру и баллотировался в муниципальные депутаты в районе Бирюлёво Восточное как самовыдвиженец. Однако избраться ему не удалось.

Ранее в Красногорске задержали мужчину, которого обвиняют в домогательствах к трёхлетней воспитаннице частного детского сада. Пострадать могли минимум пятеро детей из этого учреждения. Подозреваемым оказался Алексей — муж руководительницы детсада. Официально он там не работал, но свободно появлялся в учреждении и мог оставаться с детьми наедине или даже самостоятельно купать воспитанников.