Экс-сотрудника телеканала задержали в Москве по делу о детской порнографии
В Москве задержали бывшего сотрудника федерального телеканала по делу о распространении детской порнографии. Об этом сообщает «База».
По данным канала, речь идёт о 24-летнем Иване А. Следствие считает, что с февраля 2022 года по май 2024 года он собирал и хранил в телефоне запрещённые материалы, а также делился ими в переписках с другими людьми.
В столичном СК сообщили о 40 эпизодах преступления. После задержания Иван А. дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по факту распространения порнографии.
По данным «Базы», ранее мужчина пытался начать политическую карьеру и баллотировался в муниципальные депутаты в районе Бирюлёво Восточное как самовыдвиженец. Однако избраться ему не удалось.
