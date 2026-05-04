В Курске пенсионерку обвиняют в распространении порнографии в соцсетях

Уголовное дело о незаконном распространении порнографии в интернете поступило в Курский суд. Фигуранткой стала 73-летняя местная жительница. Информацию об этом предоставила объединённая пресс-служба судов региона.

По версии следствия, пенсионерка зарегистрировалась в мобильном приложении для знакомств. Она опубликовала там фотографии своей 29-летней соседки, которая ничего не подозревала о намерениях женщины. Познакомившись с 41-летним мужчиной, обвиняемая отправила ему снимки, выдавая их за свои.

Когда новый знакомый попросил её прислать интимную фотографию обнажённого тела, сделанную в зеркале, женщина не нашла у себя такой. Тогда она отыскала в интернете подходящий снимок обнажённой девушки без лица и переслала его собеседнику в мессенджере. Позже обман раскрылся, и о действиях пенсионерки узнали правоохранители.

«В ходе следствия была проведена экспертиза, согласно заключению которой пересланная пикантная фотография содержит обязательные описательные и целевые признаки информации порнографического характера. <...> В случае признания пенсионерки виновной по пункта «б» части 3 статьи 242 УК РФ, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет», — добавили в суде.

Ранее в Ленинградской области правоохранители задержали семейную пару, которую подозревают в съёмках порнографии с собственной несовершеннолетней дочерью. Противоправной деятельностью супруги могли заниматься ещё с 2020 года, когда ребёнку было девять лет. Готовые файлы они рассылали через мессенджеры и выкладывали на зарубежных сайтах. Волховский городской суд избрал для обоих фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. За каждую опубликованную работу родители получали небольшие вознаграждения. Совокупный доход от такой деятельности мог достичь 80 тысяч рублей. При обыске в жилище изъяли мобильные телефоны и другие накопители информации. После обнаружения преступления ребёнка передали биологическому отцу. Участвовавший в съёмках мужчина является новым сожителем матери девочки.