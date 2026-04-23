23 апреля, 12:14

Своими руками: Родителей из Ленобласти арестовали за съёмки порно с 9-летней дочерью

В Ленобласти задержали пару за порно с маленькой дочкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Ленинградской области правоохранители задержали семейную пару, которую заподозрили в съёмках порнографии с участием их несовершеннолетней дочери и дальнейшем распространении такого контента. Об этом сообщил источник 78.ru.

Сыщики не исключают, что противоправным промыслом пара занялась ещё в 2020 году — тогда их ребёнку было только девять лет. Готовые файлы супруги рассылали через мессенджеры, а после выкладывали на зарубежных сайтах.

Как стало известно редакции, Волховский городской суд уже выбрал для задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей. Обоим фигурантам по 45 лет.

Инсайдер 78.ru добавил, что за каждую опубликованную работу родители получали небольшие вознаграждения, а совокупный доход от подобной деятельности мог достичь примерно 80 тысяч рублей. Во время обысков в их жилище оперативники изъяли мобильную технику и прочие накопители информации.

После обнаружения преступления ребёнка изъяли из семьи и передали на воспитание биологическому отцу. Учавствовавший в злодеяниях мужчина является новым возлюбленным родительницы малышки.

Соцсеть Илона Маска обвинили в распространении порно среди детей

Ранее в Елизовском районе Камчатки возбудили уголовное дело против 54-летнего знакомого семьи. Следствие полагает, что в середине апреля мужчина, находясь у себя дома, совершил сексуальные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Потерпевшая сразу рассказала о произошедшем матери, после чего та обратилась в полицию. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Вероника Бакумченко
