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26 июня, 06:00

Диана Шурыгина вербовала российских девушек для съёмок в порно на Бали

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Диана Шурыгина, задержанное из-за видео 18+, вербовала российских девушек для работы в порностудии. По данным SHOT, блогера вернулась в Москву с Бали в начале мая для участия в съёмках и продюсировании проектов для взрослых.

Журналисты узнали, что она занималась подбором участниц для съёмок порно с ней, привлекая девушек через знакомых. А после появления информации о возможном уголовном деле Шурыгина пыталась покинуть страну, однако была задержана и помещена под домашний арест.

Вместе с ней меры пресечения были избраны ещё двум фигурантам дела. Им может грозить наказание по статье, связанной с изготовлением материалов для взрослых при участии группы лиц.

Продюсер с Украины развёл Шурыгину на ЛГБТ*-порно, обещав раскрутку на OnlyFans
Продюсер с Украины развёл Шурыгину на ЛГБТ*-порно, обещав раскрутку на OnlyFans

Диане Шурыгиной предъявили обвинение по уголовному делу о распространении порнографичии. Максимальное наказание по соответствующей статье может достигать 6 лет колонии. В квартире известной блогерши провели обыск после публикации интимных видео в закрытых сообществах. Оказалось, что незадолго до задержания Шурыгина планировала вылететь на Бали. Девушка, снимающая ЛГБТ*-контент совместно с Дианой, тоже задержана.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Андрей Бражников
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