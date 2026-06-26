Диана Шурыгина вербовала российских девушек для съёмок в порно на Бали
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2
Диана Шурыгина, задержанное из-за видео 18+, вербовала российских девушек для работы в порностудии. По данным SHOT, блогера вернулась в Москву с Бали в начале мая для участия в съёмках и продюсировании проектов для взрослых.
Журналисты узнали, что она занималась подбором участниц для съёмок порно с ней, привлекая девушек через знакомых. А после появления информации о возможном уголовном деле Шурыгина пыталась покинуть страну, однако была задержана и помещена под домашний арест.
Вместе с ней меры пресечения были избраны ещё двум фигурантам дела. Им может грозить наказание по статье, связанной с изготовлением материалов для взрослых при участии группы лиц.
Диане Шурыгиной предъявили обвинение по уголовному делу о распространении порнографичии. Максимальное наказание по соответствующей статье может достигать 6 лет колонии. В квартире известной блогерши провели обыск после публикации интимных видео в закрытых сообществах. Оказалось, что незадолго до задержания Шурыгина планировала вылететь на Бали. Девушка, снимающая ЛГБТ*-контент совместно с Дианой, тоже задержана.
Всё новости о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.