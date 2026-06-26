Диана Шурыгина вербовала российских девушек для съёмок в порно на Бали

Диана Шурыгина, задержанное из-за видео 18+, вербовала российских девушек для работы в порностудии. По данным SHOT, блогера вернулась в Москву с Бали в начале мая для участия в съёмках и продюсировании проектов для взрослых.

Журналисты узнали, что она занималась подбором участниц для съёмок порно с ней, привлекая девушек через знакомых. А после появления информации о возможном уголовном деле Шурыгина пыталась покинуть страну, однако была задержана и помещена под домашний арест.

Вместе с ней меры пресечения были избраны ещё двум фигурантам дела. Им может грозить наказание по статье, связанной с изготовлением материалов для взрослых при участии группы лиц.

Всё новости о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.