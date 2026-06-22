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22 июня, 11:32

В Москве задержали участницу интимных роликов с Шурыгиной и её продюсера из ФРГ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diana_s_life2; Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Анастасия Овсянникова

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ diana_s_life2; Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Анастасия Овсянникова

Девушка, снимающая ЛГБТ*-контент совместно с Дианой Шурыгиной, задержана в Москве по обвинению в незаконном изготовлении порнографии. О деталях сообщил телеграм-канал Mash.

Речь идёт о 24-летней уроженке Хабаровска Анастасии Овсянниковой, известной в сети как Настя Холод. Суд избрал для неё меру пресечения в виде домашнего ареста. Сама задержанная с таким решением не согласилась и уже подала апелляционную жалобу. Известно, что Овсянникова со школьных лет работала в модельному бизнесе, а несколько лет назад переключилась на создание материалов для взрослой аудитории.

Гражданин Германии Людвиг Кричкер. Фото © Telegram /Mash

Гражданин Германии Людвиг Кричкер. Фото © Telegram /Mash

Вместе с ней по делу проходит гражданин Германии Людвиг Кричкер. 30-летний мужчина выполнял функции менеджера Насти. Помимо этой деятельности, он помогал переехавшим из России гражданам оформлять ВНЖ и ПМЖ в европейских странах после начала специальной военной операции. Также Кричкер пробовал себя в юмористическом жанре и во время стендап-выступлений называл себя фашистом и нацистом.

Шурыгина продолжает продавать доступ к каналу с обнажёнкой под арестом
Шурыгина продолжает продавать доступ к каналу с обнажёнкой под арестом

Напомним, самой Диане Шурыгиной предъявили обвинение по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Максимальное наказание по соответствующей статье может достигать 6 лет лишения свободы. В квартире блогерши провели обыск после публикации интимных видеозаписей в закрытых сообществах. Позднее появились сообщения, что незадолго до задержания Шурыгина планировала вылететь на Бали.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Юлия Сафиулина
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