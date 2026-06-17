Шурыгина продолжает продавать доступ к каналу с обнажёнкой под арестом

Доступ к закрытому контенту Дианы Шурыгиной продолжает продаваться, хотя сама она находится под домашним арестом. Об этом стало известно «Рен-ТВ».

Стоимость подписки на премиум-канал составляет 4850 рублей. Именно там, согласно материалам следствия, девушка и распространяла откровенные фотографии и видео. Сейчас Шурыгину обвиняют в изготовлении порнографии, ей грозит до шести лет лишения свободы. Меру пресечения в виде домашнего ареста суд установил до 19 июля.

Параллельно выяснились подробности её заграничных поездок. Как удалось узнать журналистам, в последние годы Шурыгина часто бывала на Бали и числилась в местных чатах знакомств. Свои намерения в тех сообществах она описывала желанием просто потусить, а не найти любовь.

Напомним, что Диану Шурыгину заключили под домашний арест по делу о распространении порнографии. Задержанию предшествовали обыски, проведённые 11 июня в её московской квартире. По версии правоохранителей, блогер на систематической основе выкладывала в сеть видеозаписи категории 18+. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные действия, достигает шести лет лишения свободы. При этом, по слухам, представлять её интересы в суде может Сергей Семёнов — тот самый молодой человек, который сам отсидел почти два года из-за скандала с ней. По информации канала, он окончил юридический и сам предложил бывшей участнице ток-шоу свои услуги, заявив, что не держит зла.