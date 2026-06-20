Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 10:25

Продюсер с Украины развёл Шурыгину на ЛГБТ*-порно, обещав раскрутку на OnlyFans

Обложка © VK / Шурыгина Диана

Обложка © VK / Шурыгина Диана

Украинские порноменеджеры обманули Диану Шурыгину — они пообещали ей раскрутку на OnlyFans и виллу на Бали для съёмок. После того как она снялась в двух ЛГБТ*-видео, они перестали с ней связываться, пишет Mash.

После расставания с парнем Шурыгина решила вернуться в эротический бизнес и поделилась идеей с друзьями. Почти сразу с ней связались украинские пиарщики. Они предложили ей сниматься в откровенном контенте за хорошие деньги и на вилле на Бали.

Девушка согласилась и даже снялась в двух запрещённых видео. В одном из них Шурыгина снималась с украинской моделью Настей. Теперь девушка оказалась под следствием за распространение порнографии. Менеджеров же это не остановило — они продолжают продавать доступ к её закрытым каналам за 11 тысяч рублей и публиковать там обнажённые фото.

По порноделу Дианы Шурыгиной задержали ещё двух человек
По порноделу Дианы Шурыгиной задержали ещё двух человек

Напомним, Диане Шурыгиной предъявили обвинение по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Максимальное наказание по соответствующей статье может достигать 6 лет лишения свободы. В квартире блогерши провели обыск после публикации интимных видеозаписей в закрытых сообществах. Позднее появились сообщения, что незадолго до задержания Шурыгина планировала вылететь на Бали.

Всё новости о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Диана Шурыгина
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar