Продюсер с Украины развёл Шурыгину на ЛГБТ*-порно, обещав раскрутку на OnlyFans

Украинские порноменеджеры обманули Диану Шурыгину — они пообещали ей раскрутку на OnlyFans и виллу на Бали для съёмок. После того как она снялась в двух ЛГБТ*-видео, они перестали с ней связываться, пишет Mash.

После расставания с парнем Шурыгина решила вернуться в эротический бизнес и поделилась идеей с друзьями. Почти сразу с ней связались украинские пиарщики. Они предложили ей сниматься в откровенном контенте за хорошие деньги и на вилле на Бали.

Девушка согласилась и даже снялась в двух запрещённых видео. В одном из них Шурыгина снималась с украинской моделью Настей. Теперь девушка оказалась под следствием за распространение порнографии. Менеджеров же это не остановило — они продолжают продавать доступ к её закрытым каналам за 11 тысяч рублей и публиковать там обнажённые фото.

Напомним, Диане Шурыгиной предъявили обвинение по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Максимальное наказание по соответствующей статье может достигать 6 лет лишения свободы. В квартире блогерши провели обыск после публикации интимных видеозаписей в закрытых сообществах. Позднее появились сообщения, что незадолго до задержания Шурыгина планировала вылететь на Бали.

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