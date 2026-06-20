По порноделу Дианы Шурыгиной задержали ещё двух человек

Вместе с Дианой Шурыгиной по делу о распространении порнографии задержали ещё двух человек. Их отправили под домашний арест. Об этом рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«По делу также задержаны ещё два человека, оба помещены под домашний арест», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что Шурыгину поместили под домашний арест по этому же делу. Ей предъявили обвинение. Уголовное дело возбудили после того, как в Telegram-канале, которым управлял блогер, появились интимные фотографии и видео.