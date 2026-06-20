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Регион
20 июня, 06:56

По порноделу Дианы Шурыгиной задержали ещё двух человек

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Вместе с Дианой Шурыгиной по делу о распространении порнографии задержали ещё двух человек. Их отправили под домашний арест. Об этом рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«По делу также задержаны ещё два человека, оба помещены под домашний арест», — сказал собеседник агентства.

Обвиняемой в распространении порно Шурыгиной запретили пользоваться интернетом
Обвиняемой в распространении порно Шурыгиной запретили пользоваться интернетом

Напомним, что Шурыгину поместили под домашний арест по этому же делу. Ей предъявили обвинение. Уголовное дело возбудили после того, как в Telegram-канале, которым управлял блогер, появились интимные фотографии и видео.

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Наталья Афонина
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