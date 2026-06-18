Обвиняемой в распространении порно Шурыгиной запретили пользоваться интернетом

Диане Шурыгиной, которая находится под домашним арестом по делу о распространении порнографии, запретили пользоваться интернетом и средствами связи. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА «Новости».

Ограничения действуют в рамках избранной меры пресечения. По данным источника агентства, обвиняемой также запретили контакты со свидетелями и другими фигурантами расследования.

«Шурыгиной под домашним арестом запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, подозреваемыми или обвиняемыми, а также иными лицами, осведомленными о расследовании дела», — говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемой запретили отправлять и получать письма, посылки и другие почтовые отправления. Исключение сделали для обращений в государственные органы, жалоб, судебных документов и официальных повесток.

При этом Шурыгина может поддерживать связь с адвокатами и близкими родственниками, круг которых определён законом. Также ей разрешено общаться со следователями и другими участниками процесса в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что Диане Шурыгиной предъявили обвинение по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Максимальное наказание по соответствующей статье может достигать шести лет лишения свободы. Следственные действия проходили в квартире блогера, где сотрудники правоохранительных органов провели обыск. Внимание следствия могли привлечь интимные видеозаписи, которые ранее опубликовали в закрытых сообществах. Позднее появились сообщения, что незадолго до задержания Шурыгина планировала вылететь на Бали.

Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина) — российская блогерша из Ульяновска, получившая широкую известность в 2017 году после участия в ток-шоу, где она, будучи 16-летней, обвинила знакомого Сергея Семёнова в изнасиловании. Эта история вызвала огромный общественный резонанс, разделив аудиторию, а её фразы, например «на донышке», стали интернет-мемами. Впоследствии Шурыгина пыталась монетизировать хайп, записав музыкальный клип и запустив стримы, но со временем исчезла из медиаполя.