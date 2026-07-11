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Регион
11 июля, 10:03

Шурыгину в СИЗО накроет страшная ломка — она год плотно сидела на наркотиках

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2

Окружение Дианы Шурыгиной опасается, что в СИЗО у неё может начаться абстинентный синдром. По словам знакомых, девушка имела серьёзную зависимость от синтетических наркотиков, которые начала употреблять для съёмок контента.

По данным Mash, Диана принимала мефедрон и соли, а для купирования последствий использовала аптечные препараты. Ранее Шурыгина уже проходила лечение в реабилитационном центре из-за неадекватного поведения, однако после выписки сорвалась.

На данный момент Шурыгина признала вину в создании порнографического контента и начала давать показания. Близкие считают, что её арест может быть способом давления со стороны следствия.

Соседки по камере узнали Шурыгину и выдали ей швабру — теперь порнозвезда драит полы
Соседки по камере узнали Шурыгину и выдали ей швабру — теперь порнозвезда драит полы

Напомним, ранее Троицкий районный суд Москвы заключил под стражу блогершу Диану Шурыгину, изменив ей меру пресечения на содержание в СИЗО на 11 дней из-за нарушения правил домашнего ареста (пользовалась телефоном). Ей грозит до шести лет по обвинению в производстве и распространении порнографии.

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Наталья Демьянова
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