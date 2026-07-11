Шурыгину в СИЗО накроет страшная ломка — она год плотно сидела на наркотиках
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2
Окружение Дианы Шурыгиной опасается, что в СИЗО у неё может начаться абстинентный синдром. По словам знакомых, девушка имела серьёзную зависимость от синтетических наркотиков, которые начала употреблять для съёмок контента.
По данным Mash, Диана принимала мефедрон и соли, а для купирования последствий использовала аптечные препараты. Ранее Шурыгина уже проходила лечение в реабилитационном центре из-за неадекватного поведения, однако после выписки сорвалась.
На данный момент Шурыгина признала вину в создании порнографического контента и начала давать показания. Близкие считают, что её арест может быть способом давления со стороны следствия.
Напомним, ранее Троицкий районный суд Москвы заключил под стражу блогершу Диану Шурыгину, изменив ей меру пресечения на содержание в СИЗО на 11 дней из-за нарушения правил домашнего ареста (пользовалась телефоном). Ей грозит до шести лет по обвинению в производстве и распространении порнографии.
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