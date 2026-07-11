Шурыгину в СИЗО накроет страшная ломка — она год плотно сидела на наркотиках

Окружение Дианы Шурыгиной опасается, что в СИЗО у неё может начаться абстинентный синдром. По словам знакомых, девушка имела серьёзную зависимость от синтетических наркотиков, которые начала употреблять для съёмок контента.

По данным Mash, Диана принимала мефедрон и соли, а для купирования последствий использовала аптечные препараты. Ранее Шурыгина уже проходила лечение в реабилитационном центре из-за неадекватного поведения, однако после выписки сорвалась.

На данный момент Шурыгина признала вину в создании порнографического контента и начала давать показания. Близкие считают, что её арест может быть способом давления со стороны следствия.