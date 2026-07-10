Соседки по камере узнали Шурыгину и выдали ей швабру — теперь порнозвезда драит полы

Диана Шурыгина, арестованная за распространение порнографии, сейчас находится в камере СИЗО-6 «Печатники». Как стало известно SHOT, сокамерницы опознали скандальную блогершу и поручили ей мыть полы и санузлы.

Одна из камер в СИЗО, где сидит Шурыгина. Фото © SHOT

Соседками фигурантки по камере оказались женщины, проходящие по статьям о наркотиках, хулиганстве и мошеннических действиях. В этом коллективе Шурыгина — единственная, кого обвиняют в создании и распространении фильмов для взрослых. В ближайшие дни ей предстоит орудовать только шваброй.

В распорядке изолятора есть и другие занятия. Арестанткам доступны прогулки во внутреннем дворе, спортзал, библиотека и мастерские, где разрешено вышивать или вязать. С момента прибытия с блогершей начал работать психолог.

Первоначально суд избрал для неё домашний арест. Однако ограничения были нарушены: фигурантка вышла в Интернет. В выходные её аккаунт обнаружили в Сети, после чего меру пресечения ужесточили.

Шурыгиной грозит шесть лет колонии. До задержания она занималась вербовкой российских девушек для работы в порностудиях. Узнав об уголовном преследовании, блогерша попыталась вылететь на Бали, но осуществить план не успела.

Диана Шурыгина получила широкую известность в 2017 году после участия в телепрограмме, где обсуждалось уголовное дело о сексуальном насилии в отношении неё. История вызвала большой общественный резонанс и многолетние споры, а сама Шурыгина впоследствии стала развивать карьеру в социальных сетях, участвовать в различных медийных проектах и оставалась объектом внимания российских СМИ.