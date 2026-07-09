Появилось видео с реакцией Дианы Шурыгиной на заключение в СИЗО
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diana_s_life2
Появились кадры с заседания по делу Дианы Шурыгиной (Шляниной), на котором ей изменили меру пресечения. Видео с реакцией опубликовала пресс-служба столичных судов.
Заседание Дианы Шурыгиной. Видео © MAX / Суды общей юрисдикции города Москвы
Во время заседания девушка сохраняла спокойствие. На опубликованных кадрах видно, что она внимательно выслушала решение суда, не высказывая комментариев.
Во время оглашения постановления Шлянина держала руки скрещёнными, осмотрелась в зале суда, однако не стала давать публичных пояснений.
После завершения заседания обвиняемую взяли под стражу прямо в зале суда.
Напомним, ранее Троицкий районный суд Москвы заключил под стражу блогершу Диану Шурыгину, изменив ей меру пресечения на содержание в СИЗО на 11 дней из-за нарушения правил домашнего ареста (пользовалась телефоном). Ей грозит до шести лет по обвинению в производстве и распространении порнографии.
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