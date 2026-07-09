Появилось видео с реакцией Дианы Шурыгиной на заключение в СИЗО

Появились кадры с заседания по делу Дианы Шурыгиной (Шляниной), на котором ей изменили меру пресечения. Видео с реакцией опубликовала пресс-служба столичных судов.

Заседание Дианы Шурыгиной. Видео © MAX / Суды общей юрисдикции города Москвы

Во время заседания девушка сохраняла спокойствие. На опубликованных кадрах видно, что она внимательно выслушала решение суда, не высказывая комментариев.

Во время оглашения постановления Шлянина держала руки скрещёнными, осмотрелась в зале суда, однако не стала давать публичных пояснений.

После завершения заседания обвиняемую взяли под стражу прямо в зале суда.