Суд продлил Диане Шурыгиной арест в СИЗО до 19 августа
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Троицкий районный суд Москвы продлил до 19 августа срок содержания под стражей Дианы Шурыгиной, также известной под фамилией Шлянина. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов. Она проходит обвиняемой по делу о распространении порнографических материалов. Другие подробности расследования в сообщении не приводятся.
Суд оставил в СИЗО Шурыгину до 19 августа. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», — говорится в сообщении.
Ранее суд Москвы заключил под стражу Шурыгину, изменив ей меру пресечения на содержание в СИЗО на 11 дней. До этого у неё был домашний арест, но она его нарушила (пользовалась телефоном). Ей грозит до шести лет по обвинению в производстве и распространении порнографии.
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