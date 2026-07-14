Суд продлил Диане Шурыгиной арест в СИЗО до 19 августа

Троицкий районный суд Москвы продлил до 19 августа срок содержания под стражей Дианы Шурыгиной, также известной под фамилией Шлянина. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов. Она проходит обвиняемой по делу о распространении порнографических материалов. Другие подробности расследования в сообщении не приводятся.