Сегодня победа над раком, завтра свадьба: Врачи удалили опухоль 83-летней невесте

Московские онкологи помогли 83-летней женщине справиться с тяжёлым диагнозом и продолжить подготовку к свадьбе. Хирурги НМИЦ имени Блохина удалили пациентке злокачественную опухоль прямой кишки, сумев избежать установки стомы. Об этом рассказали в Telegram-канале медицинского учреждения.

В Москве врачи удалили раковую опухоль 83-летней женщине перед свадьбой. Видео © Telegram / НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России

Валентина и в преклонном возрасте не собирается отказываться от активной жизни. Она регулярно плавает, занимается физическими упражнениями и любит продолжительные прогулки. Даже известие о раке не заставило пенсионерку изменить свои планы о замужестве.

Однако впереди женщину ждало серьёзное хирургическое вмешательство. При подобных операциях пациентам иногда формируют временную стому для уменьшения вероятности осложнений. Будущую невесту такая перспектива категорически не устраивала.

Врачи учли пожелания Валентины и выбрали щадящий способ лечения. Новообразование извлекли через естественные анатомические пути, а соединение участков кишечника укрепили по разработанной специалистами методике.

«За благополучный исход операции переживало буквально все наше отделение», — признался заведующий отделением колопроктологии Заман Мамедли.

Восстановление прошло благополучно. Пенсионерка неукоснительно выполняла медицинские предписания и покинула стационар в хорошем физическом состоянии. Устанавливать стому не потребовалось.

На прощание Валентина приготовила медикам особенную благодарность: она пообещала пригласить всю хирургическую команду на собственную свадьбу.