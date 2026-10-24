Сегодня победа над раком, завтра свадьба: Врачи удалили опухоль 83-летней невесте
В Москве врачи удалили раковую опухоль 83-летней невесте перед свадьбой
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Московские онкологи помогли 83-летней женщине справиться с тяжёлым диагнозом и продолжить подготовку к свадьбе. Хирурги НМИЦ имени Блохина удалили пациентке злокачественную опухоль прямой кишки, сумев избежать установки стомы. Об этом рассказали в Telegram-канале медицинского учреждения.
В Москве врачи удалили раковую опухоль 83-летней женщине перед свадьбой. Видео © Telegram / НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России
Валентина и в преклонном возрасте не собирается отказываться от активной жизни. Она регулярно плавает, занимается физическими упражнениями и любит продолжительные прогулки. Даже известие о раке не заставило пенсионерку изменить свои планы о замужестве.
Однако впереди женщину ждало серьёзное хирургическое вмешательство. При подобных операциях пациентам иногда формируют временную стому для уменьшения вероятности осложнений. Будущую невесту такая перспектива категорически не устраивала.
Врачи учли пожелания Валентины и выбрали щадящий способ лечения. Новообразование извлекли через естественные анатомические пути, а соединение участков кишечника укрепили по разработанной специалистами методике.
«За благополучный исход операции переживало буквально все наше отделение», — признался заведующий отделением колопроктологии Заман Мамедли.
Восстановление прошло благополучно. Пенсионерка неукоснительно выполняла медицинские предписания и покинула стационар в хорошем физическом состоянии. Устанавливать стому не потребовалось.
На прощание Валентина приготовила медикам особенную благодарность: она пообещала пригласить всю хирургическую команду на собственную свадьбу.
Ранее Life.ru рассказывал, как врачи того же онкоцентра удалили пациентке из Белоруссии гигантскую опухоль весом 32 килограмма. Сложнейшее вмешательство продолжалось 12 часов. Медикам удалось избавить женщину от новообразования, которое стремительно увеличивалось в течение года.