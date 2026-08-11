Опухоль в 32 кг выросла за год: Онкологи центра Блохина провели уникальную операцию пациентке из Белоруссии

Пациентке из Белоруссии удалили в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина гигантскую липосаркому весом 32 килограмма. Операция продолжалась 12 часов. Подробнее об уникальной работе хирургов — в материале Life.ru.

Светлана впервые столкнулась с заболеванием в 2017 году. Болей у неё не было, а поводом для обследования стал дискомфорт в животе. В Белоруссии женщине проводили плановые обследования и удаляли небольшие опухоли. Очередной рецидив, по словам пациентки, развивался значительно быстрее предыдущих: примерно за год новообразование достигло огромных размеров.

«Оно стало очень быстро расти, такого роста никогда не было. Опухоль успела развиться до таких огромных размеров за год. Сначала было терпимо, потом с ростом боли усиливались, кожа деформировалась», — говорит Светлана.

В белорусском онкодиспансере ситуацию признали неоперабельной и рекомендовали получить второе мнение в центре Блохина, специалисты которого имеют большой опыт лечения пациентов с гигантскими новообразованиями.

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Одной из главных сложностей во время 12-часового вмешательства стало отделение липосаркомы от здоровых тканей. По своему строению такая опухоль может быть похожа на подкожную жировую клетчатку, поэтому хирургам приходилось особенно тщательно определять её границы.

В операции участвовала большая команда хирургов, анестезиологов, операционных сестёр и специалистов по переливанию крови. Только за время вмешательства один из сотрудников доставил в операционный блок более 100 пакетов для гемотрансфузии.

«У меня появился шанс на жизнь», — говорит Светлана.

Ранее Life.ru рассказывал о другом сложном случае в НМИЦ Блохина: там у пациентки удалили опухоль весом около 30 килограммов. Операция продолжалась около пяти часов.