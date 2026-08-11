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11 августа, 04:00

Опухоль в 32 кг выросла за год: Онкологи центра Блохина провели уникальную операцию пациентке из Белоруссии

НМИЦ Блохина удалили жительнице Белоруссии опухоль весом 32 кг

Фото предоставлено Life.ru НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина

Фото предоставлено Life.ru НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина

Пациентке из Белоруссии удалили в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина гигантскую липосаркому весом 32 килограмма. Операция продолжалась 12 часов. Подробнее об уникальной работе хирургов — в материале Life.ru.

Светлана впервые столкнулась с заболеванием в 2017 году. Болей у неё не было, а поводом для обследования стал дискомфорт в животе. В Белоруссии женщине проводили плановые обследования и удаляли небольшие опухоли. Очередной рецидив, по словам пациентки, развивался значительно быстрее предыдущих: примерно за год новообразование достигло огромных размеров.

«Оно стало очень быстро расти, такого роста никогда не было. Опухоль успела развиться до таких огромных размеров за год. Сначала было терпимо, потом с ростом боли усиливались, кожа деформировалась», говорит Светлана.

В белорусском онкодиспансере ситуацию признали неоперабельной и рекомендовали получить второе мнение в центре Блохина, специалисты которого имеют большой опыт лечения пациентов с гигантскими новообразованиями.

Видео © Life.ru

Одной из главных сложностей во время 12-часового вмешательства стало отделение липосаркомы от здоровых тканей. По своему строению такая опухоль может быть похожа на подкожную жировую клетчатку, поэтому хирургам приходилось особенно тщательно определять её границы.

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В операции участвовала большая команда хирургов, анестезиологов, операционных сестёр и специалистов по переливанию крови. Только за время вмешательства один из сотрудников доставил в операционный блок более 100 пакетов для гемотрансфузии.

«У меня появился шанс на жизнь», — говорит Светлана.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом сложном случае в НМИЦ Блохина: там у пациентки удалили опухоль весом около 30 килограммов. Операция продолжалась около пяти часов.

Больше новостей о сложных операциях, лечении онкологических заболеваний и работе врачей — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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