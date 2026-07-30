Подмосковные хирурги удалили девочке опухоль в половину грудной клетки

В Детском научно-клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье прооперировали девочку из Калининграда с огромным доброкачественным новообразованием вилочковой железы. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Подмосковные хирурги удалили девочке опухоль, занимавшую половину грудной клетки. Фото © НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Клиника доктора Рошаля

Впервые опухоль заметили, когда ребёнку был всего год. С течением времени она продолжала расти и в итоге заняла почти всю левую половину грудной клетки, сдавливая лёгкое, бронхи и смещая сердце. Семья обратилась в центр через телемедицину, и девочку госпитализировали в отделение торакальной хирургии.

Операция была сложной. Хирург Максим Сухов рассказал, что врачи сделали поперечный разрез грудины, чтобы получить доступ к опухоли. С помощью ультразвукового скальпеля и микрохирургических инструментов они аккуратно отделили разросшуюся вилочковую железу от лёгкого, бронхов и крупных сосудов, а затем удалили её целиком.

«Вмешательство прошло успешно и без осложнений: лёгкое расправилось и дыхание девочки восстановилось», — сказал Сухов.

На 18-й день после операции пациентку выписали в хорошем состоянии. Сейчас с ребёнком всё в порядке.

Ранее в Мариинской больнице Петербурга прооперировали 72-летнюю женщину с множественными злокачественными опухолями. Общий вес новообразований превысил 18 килограммов. Пациентка поступила в тяжёлом состоянии: у неё была сильная одышка, и она не могла есть самостоятельно. Врачи сделали глубокое обследование и обнаружили огромную опухоль в брюшной полости — размером 40 на 30 на 30 сантиметров, которая уже вросла в кишечник. Но на этом сюрпризы не закончились: нашли ещё две опухоли — 15 на 10 и 5 на 5 сантиметров, причём одна из них проросла в мочевой пузырь.