Врачи из Петербурга удалили пенсионерке злокачественные опухоли весом 18 кг

В Мариинской больнице Петербурга прооперировали 72-летнюю женщину, у которой удалили множественные злокачественные опухоли. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, их общий вес превысил 18 килограммов.

Пациентка поступила в лечебное учреждение в критическом состоянии: нарастающая одышка и невозможность самостоятельного приёма пищи требовали экстренного вмешательства. Когда врачи провели углублённую диагностику, их ожидал шок: в забрюшинном пространстве обнаружился гигантский агрегат размером 40×30×30 см, уже успевший врасти в стенку ободочной кишки. Но и это было не всё: вдобавок к основному «рекордсмену» специалисты визуализировали два дополнительных новообразования (15×10 и 5×5 см), причём меньшее из них проросло в мочевой пузырь. Четвёртым, завершающим аккордом стала опухоль в желудке (5×4 см), которая критически сузила его выходной отдел, практически перекрыв пищевой тракт.

Операция прошла в несколько этапов. По данным ведомства, слаженная работа врачей позволила сохранить жизненно важные органы. Женщина снова может есть сама и вести привычную жизнь. Её состояние оценивают как стабильное.

До этого в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля подростку удалили опухоль мозга размером с ладонь. Мальчик поступил с внезапными судорожными приступами, и при обследовании в лобно-теменной области нашли новообразование 6 на 9 сантиметров. Нейрохирурги иссекли опухоль под микроскопом и выполнили пластику дефекта.