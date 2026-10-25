Учёные нашли в крови признаки опасных болезней кишечника за 10 лет до диагноза
SD: Анализ крови может помочь выявить болезнь Крона за десятилетие до диагноза
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Американские учёные обнаружили изменения в иммунной системе, которые могут появляться за десять лет до диагностики серьёзных воспалительных заболеваний кишечника. Речь идёт о болезни Крона и язвенном колите. Как сообщает ScienceDaily, открытие в перспективе позволит выявлять людей с повышенным риском развития этих заболеваний задолго до появления первых симптомов.
Специалисты проанализировали 2000 образцов сыворотки крови, полученных от 500 человек. У 200 участников впоследствии диагностировали болезнь Крона, ещё у 200 — язвенный колит. Остальные 100 добровольцев составили контрольную группу.
Образцы крови были собраны в разные периоды, в том числе примерно за два, четыре и десять лет до постановки диагноза. Исследователи изучили реакцию антител почти на 357 тысяч антигенов, связанных с бактериями, вирусами, пищевыми компонентами и иммунной системой человека.
Выяснилось, что у людей, которые впоследствии столкнулись с воспалительными заболеваниями кишечника, ещё задолго до диагноза наблюдались характерные изменения иммунного ответа. В частности, у будущих пациентов с болезнью Крона чаще выявлялись повышенные реакции на герпесвирусы, включая вирус Эпштейна — Барр, а также на отдельные бактериальные белки.
Учёные также применили искусственный интеллект для анализа полученных данных. Разработанные модели смогли достаточно точно отличать образцы людей, у которых впоследствии возникли заболевания, от образцов здоровых участников. Для болезни Крона показатель качества классификации AUC составил 0,90, а для язвенного колита — 0,84.
Кроме того, определённые сочетания антител оказались связаны с риском более тяжёлого течения болезни Крона. Это означает, что в будущем подобные анализы могут помочь не только оценивать вероятность развития заболевания, но и прогнозировать возможные осложнения.
При этом исследователи подчёркивают, что пока речь идёт о научных результатах, а не о готовом диагностическом тесте. Для внедрения метода в медицинскую практику потребуются дополнительные исследования.
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