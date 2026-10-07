Ложная анемия: Почему нехватка железа в октябре — хороший повод проверить кишечник
Онколог Черёмушкин: Анемия может быть связана с проблемами в ЖКТ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бледность, выпадение волос и постоянную слабость осенью легко принять за сезонный авитаминоз. Однако если препараты железа не помогают, а ферритин остаётся низким, причину стоит искать глубже: необъяснимая анемия в некоторых случаях может быть связана со скрытой кровопотерей из желудочно-кишечного тракта, рассказал Life.ru врач-онколог Евгений Черёмушкин.
Одной из причин такой кровопотери могут быть опухоли кишечника. На ранних этапах человек способен не замечать никаких других выраженных симптомов.
Опухоли в кишечной трубке кровят потихоньку, медленно, и явных клинических признаков, как правило, нет
По его словам, при анемии без понятной причины врачам важно определить источник возможной потери крови. Для этого могут назначить анализ кала на скрытую кровь, а при необходимости — эндоскопические исследования, компьютерную или магнитно-резонансную томографию.
При этом низкий гемоглобин или ферритин сами по себе не означают онкологическое заболевание. У женщин частой причиной дефицита железа становятся обильные менструации, а проблемы с его усвоением могут возникать на фоне воспалительных процессов.
«Потеря с менструацией — очевидная вещь, поэтому это часто встречается и корректируется гинекологами», — отметил онколог.
Другой возможный источник проблемы связан с нарушением кроветворения. По словам Черемушкина, изменения могут возникать при заболеваниях костного мозга, в том числе лимфомах, а также при различных интоксикациях, когда нарушается образование эритроцитов.
Поэтому при стойкой необъяснимой анемии обследование не должно ограничиваться одним показателем железа. В первую очередь специалист рекомендует исключить хроническую кровопотерю из желудочно-кишечного тракта, а при необходимости проверить другие возможные причины.
«Задача онколога — как и любая позиция онкологической настороженности — исследовать те органы, которые кровят не только функционально, как матка, да, раз там в месяц, а где вероятность наличия опухоли высока. Это желудочно-кишечный тракт в первую очередь, да, потом всё остальное», — заключил Черёмушкин.
Ранее Life.ru рассказывал, кому стоит особенно внимательно относиться к ранней диагностике рака кишечника. Среди тревожных признаков врачи называли кровь в стуле, изменение работы кишечника, боли в животе, необъяснимую потерю веса и анемию. Специалисты также обращали внимание, что заболевание всё чаще выявляют у пациентов младше 50 лет, поэтому подобные симптомы не стоит списывать только на возраст, стресс или особенности питания.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.