Ложная анемия: Почему нехватка железа в октябре — хороший повод проверить кишечник

Бледность, выпадение волос и постоянную слабость осенью легко принять за сезонный авитаминоз. Однако если препараты железа не помогают, а ферритин остаётся низким, причину стоит искать глубже: необъяснимая анемия в некоторых случаях может быть связана со скрытой кровопотерей из желудочно-кишечного тракта, рассказал Life.ru врач-онколог Евгений Черёмушкин.

Одной из причин такой кровопотери могут быть опухоли кишечника. На ранних этапах человек способен не замечать никаких других выраженных симптомов.

Опухоли в кишечной трубке кровят потихоньку, медленно, и явных клинических признаков, как правило, нет Евгений Черёмушкин онколог

По его словам, при анемии без понятной причины врачам важно определить источник возможной потери крови. Для этого могут назначить анализ кала на скрытую кровь, а при необходимости — эндоскопические исследования, компьютерную или магнитно-резонансную томографию.

При этом низкий гемоглобин или ферритин сами по себе не означают онкологическое заболевание. У женщин частой причиной дефицита железа становятся обильные менструации, а проблемы с его усвоением могут возникать на фоне воспалительных процессов.

«Потеря с менструацией — очевидная вещь, поэтому это часто встречается и корректируется гинекологами», — отметил онколог.

Другой возможный источник проблемы связан с нарушением кроветворения. По словам Черемушкина, изменения могут возникать при заболеваниях костного мозга, в том числе лимфомах, а также при различных интоксикациях, когда нарушается образование эритроцитов.

Поэтому при стойкой необъяснимой анемии обследование не должно ограничиваться одним показателем железа. В первую очередь специалист рекомендует исключить хроническую кровопотерю из желудочно-кишечного тракта, а при необходимости проверить другие возможные причины.

«Задача онколога — как и любая позиция онкологической настороженности — исследовать те органы, которые кровят не только функционально, как матка, да, раз там в месяц, а где вероятность наличия опухоли высока. Это желудочно-кишечный тракт в первую очередь, да, потом всё остальное», — заключил Черёмушкин.

Ранее Life.ru рассказывал, кому стоит особенно внимательно относиться к ранней диагностике рака кишечника. Среди тревожных признаков врачи называли кровь в стуле, изменение работы кишечника, боли в животе, необъяснимую потерю веса и анемию. Специалисты также обращали внимание, что заболевание всё чаще выявляют у пациентов младше 50 лет, поэтому подобные симптомы не стоит списывать только на возраст, стресс или особенности питания.