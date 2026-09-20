Два ломтика бекона ежедневно: Онколог назвала продукты, повышающие риск развития рака

Редкое употребление колбасы, бекона или других потенциально канцерогенных продуктов не означает, что у человека обязательно разовьётся онкологическое заболевание. Опасность возрастает, если такая пища присутствует в рационе регулярно на протяжении многих лет, рассказала RT онколог Анастасия Фатьянова.

«Канцерогенные продукты не вызывают рак мгновенно и гарантированно», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

Переработанное мясо — колбасы, сосиски и бекон — отнесено Международным агентством по изучению рака к канцерогенам первой группы. Это означает, что учёные располагают достаточными доказательствами его связи с заболеванием, но не говорит о том, что по степени опасности такая еда сопоставима, например, с курением.

Ежедневное употребление около 50 граммов переработанного мяса — примерно двух ломтиков бекона — повышает относительный риск колоректального рака приблизительно на 18%. Применяемые при производстве консерванты могут превращаться в организме в N-нитрозосоединения, обладающие канцерогенными свойствами.

Красное мясо, в том числе говядина, свинина и баранина, считается вероятным канцерогеном. Доказательств его влияния меньше, чем в случае с колбасными изделиями, однако, по словам Фатьяновой, прослеживается связь с опухолями кишечника, желудка и поджелудочной железы.

Отдельную опасность представляет алкоголь. Этанол связан минимум с семью видами рака: полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, молочной железы и кишечника. При этом ВОЗ отмечает, что полностью безопасного варианта употребления спиртного не существует.

Значение имеет и способ приготовления еды. При жарке до тёмной корочки или на открытом огне образуются полициклические ароматические углеводороды. Избыток солёных, копчёных и маринованных блюд способен повреждать слизистую желудка и создавать условия для развития хеликобактерной инфекции.

Ещё одним источником риска могут стать орехи, злаки и сухофрукты, поражённые плесенью из-за неправильного хранения. В них образуются афлатоксины — природные канцерогены, способные провоцировать рак печени.

Полностью исключать все перечисленные продукты необязательно, однако их долю в рационе лучше сократить. Врач посоветовала чаще выбирать тушёные и запечённые блюда, заменять маринованные закуски салатами, а промышленную колбасу — домашней бужениной.

Ранее онколог Эльхан Ибрагимов назвал колбасу, алкоголь и сладкую газировку продуктами, способными повышать риск рака. При этом специалист подчеркнул, что заболевание нельзя связать с одним конкретным блюдом: значение имеют весь рацион, образ жизни, масса тела, курение и физическая активность.