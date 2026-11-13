Около 90% россиян с диагностированным сахарным диабетом страдают заболеванием второго типа. Всего в стране официально зарегистрировано почти шесть миллионов пациентов с таким диагнозом, рассказала директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева в интервью РИА «Новости».

«На данный момент зарегистрировано почти шесть миллионов россиян с этим диагнозом. Среди них 90% составляют пациенты с сахарным диабетом второго типа, он самый распространённый», — отметила специалист.

При этом, согласно данным национального регистра на начало 2026 года, диабет второго типа выявлен у 92,3% пациентов, первого — у 5,3%, а ещё у 2,4% диагностированы другие формы заболевания.

Мокрышева также обратила внимание на мировой масштаб проблемы. По приведённым ею оценкам, сахарным диабетом страдают от 600 до 800 миллионов человек во всём мире — примерно каждый девятый житель планеты.

При диабете первого типа иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. При втором типе организм постепенно теряет чувствительность к этому гормону. Такая форма заболевания чаще развивается на фоне избыточного веса, недостаточной физической активности и нарушений обмена веществ.

Заявление прозвучало в преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом, который ежегодно отмечается 14 ноября. Дата призвана напомнить о важности своевременной диагностики заболевания, профилактики осложнений и доступности лечения.

Ранее Life.ru сообщал, что реальное число россиян с сахарным диабетом может достигать 12 миллионов человек. По словам Натальи Мокрышевой, почти половина пациентов не знает о своём диагнозе. Именно поэтому специалисты уделяют особое внимание раннему выявлению заболевания, которое на протяжении длительного времени может протекать практически без выраженных симптомов.