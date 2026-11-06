Российским поликлиникам могут разрешить дистанционно следить за состоянием пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Соответствующие изменения в порядок оказания терапевтической помощи взрослым подготовил Минздрав, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

Проект предусматривает использование телемедицинских технологий. Для наблюдения за пациентами поликлиники смогут применять специальные медицинские устройства, которые передают показатели здоровья на расстоянии. Количество таких приборов будет зависеть от числа людей, нуждающихся в дистанционном контроле.

Изменения затронут и работу терапевтов. При необходимости врач сможет направить пациента к профильному специалисту, а затем продолжить наблюдение и лечение, в том числе удалённо, с учётом полученных рекомендаций.

Кроме того, Минздрав предлагает уточнить порядок оказания медицинской помощи на дому. Медработники смогут посещать пациентов по месту жительства или пребывания при острых заболеваниях, обострениях хронических болезней и других состояниях, требующих вызова врача.

Отдельные положения проекта касаются инфекционных заболеваний. При угрозе эпидемии медики смогут проводить подворные и поквартирные обходы, осматривать заболевших, контактировавших с ними людей и граждан с подозрением на инфекцию. Предусмотрены также осмотры работников и учащихся.

Ранее Life.ru сообщал, что сахарный диабет в России приобрёл характер неинфекционной пандемии. По данным НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, ежегодно число новых случаев заболевания увеличивается на сотни тысяч, причём основной прирост приходится на диабет второго типа. На диспансерном учёте в стране состоят более 6,1 млн пациентов, из которых около 5,7 млн страдают именно этой формой болезни.