Минздрав: Диабет приобрёл характер неинфекционной пандемии

Сахарный диабет приобрёл характер неинфекционной пандемии, а ежегодно число новых пациентов увеличивается на сотни тысяч. Основной прирост приходится на диабет второго типа, сообщили ТАСС специалисты ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России.

«Ежегодный прирост новых случаев составляет сотни тысяч человек. Основной прирост обеспечивает сахарный диабет II типа (СД2)», — рассказали в центре.

Специалисты пояснили, что первый и второй тип заболевания приводят к повышению уровня глюкозы в крови, однако механизмы их развития различаются. При диабете первого типа поджелудочная железа перестаёт вырабатывать инсулин из-за аутоиммунного поражения клеток.

При втором типе инсулин продолжает вырабатываться, однако ткани организма теряют нормальную чувствительность к нему. В НМИЦ отметили, что этот тип заболевания чаще выявляют у людей с лишним весом и ожирением.

Сейчас на диспансерном учёте в России состоят 6 млн 116 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Из них 5 млн 729 тыс. имеют заболевание второго типа. Таким образом, на него приходится подавляющее большинство зарегистрированных случаев.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о неизбежности новых пандемий. По его словам, особенно опасные воздушно-капельные инфекции имеют определённую цикличность, а новые пандемические штаммы могут появляться примерно раз в 9–10 лет. Онищенко призвал не замалчивать такие риски и заранее готовиться к возможным вспышкам. Академик также напомнил о необходимости своевременно вакцинироваться от инфекций, против которых существуют прививки, и внимательнее следить за здоровьем.