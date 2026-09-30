«Замалчивать нельзя»: Онищенко предупредил россиян о новых пандемиях

Новые пандемии будут возникать и в дальнейшем, поэтому обществу необходимо быть готовым к появлению опасных инфекций. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве.

«Пандемии будут — и это не надо замалчивать. Каждая инфекция, особенно воздушно-капельная, имеет цикличность, это понятно. Появляется новый пандемический штамм, который переходит с животного мира из своих природных очагов. И примерно в 9–10 лет такое происходит», — сказал он.

Академик также призвал своевременно вакцинироваться против инфекций, для которых существуют прививки, и внимательно относиться к состоянию здоровья. Вакцинация формирует специфическую защиту против конкретных возбудителей, но не создаёт универсального иммунитета от будущих пандемий.