«Замалчивать нельзя»: Онищенко предупредил россиян о новых пандемиях
Онищенко заявил, что пандемии происходят примерно раз в 9–10 лет
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Новые пандемии будут возникать и в дальнейшем, поэтому обществу необходимо быть готовым к появлению опасных инфекций. Такое мнение высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве.
«Пандемии будут — и это не надо замалчивать. Каждая инфекция, особенно воздушно-капельная, имеет цикличность, это понятно. Появляется новый пандемический штамм, который переходит с животного мира из своих природных очагов. И примерно в 9–10 лет такое происходит», — сказал он.
Академик также призвал своевременно вакцинироваться против инфекций, для которых существуют прививки, и внимательно относиться к состоянию здоровья. Вакцинация формирует специфическую защиту против конкретных возбудителей, но не создаёт универсального иммунитета от будущих пандемий.
Ранее Life.ru рассказывал, что в начале сентября Онищенко уже предупреждал о риске появления нового вируса с пандемическим потенциалом. Тогда он также связывал такие угрозы примерно с десятилетней периодичностью. На фоне осеннего подъёма инфекций академик позднее призвал не паниковать из-за роста заболеваемости ОРВИ почти на 34%, отметив, что показатели остаются в пределах прогнозируемых значений.
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