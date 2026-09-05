«Живём в преддверии»: Онищенко предупредил о риске новой пандемии

Мир находится на пороге новой пандемии, заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, периодичность возникновения таких угроз составляет примерно 10 лет, и сейчас наступил момент, когда может появиться новый опасный штамм.

«Учитывая, что у нас периодичность примерно 10 лет, когда появляются пандемические штаммы, которые обеспечивают существенный рост заболеваемости, тяжесть течения, продолжительность, мы живём в преддверии появления такого штамма», — сказал Онищенко ТАСС.

Академик уже высказывал предположение, что наиболее вероятной причиной новой пандемии может стать грипп. Он также неоднократно призывал усилить меры эпидемиологического контроля и вакцинации населения, чтобы подготовиться к возможным вспышкам инфекций.

Ранее Life.ru рассказывал, что академик РАН Геннадий Онищенко уже называл грипп самой опасной инфекцией в мире, подчеркнув, что он ежегодно уносит больше жизней, чем денге или Эбола. При этом в прогнозе на сезон 2026–2027 годов он заявлял, что пандемического подъёма заболеваемости гриппом в России ожидать не стоит, связывая это с эффективностью обновлённой вакцины против актуальных штаммов.