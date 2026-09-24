Плюс 34% за неделю: Онищенко объяснил резкий рост заболеваемости ОРВИ в России

Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России после начала учебного года остаётся прогнозируемым и не выходит за среднемноголетние показатели. Об этом РИА «Новости» заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

За 38-ю неделю в стране зарегистрировали 734 тысячи случаев респираторных инфекций — почти на 34% больше, чем неделей ранее. Однако, по словам Онищенко, такой подъём был ожидаем после возвращения миллионов школьников и студентов в коллективы.

«Я эту ситуацию оцениваю спокойно, это вот тот подскок, который мы прогнозировали. Потому что 7,5 миллиона детей сели за парты, 2,5 или 3 миллиона студентов, прошло проэпидемичивание», — объяснил он.

Академик подчеркнул, что заболеваемость пока не превышает среднемноголетние уровни. Основную массу случаев составляют респираторные инфекции негриппозной природы, тогда как грипп пока встречается единично — по стране зарегистрировано лишь пять случаев.

«Сама цифра впечатляет, и она должна была быть. Но говорить о том, что у нас что-то сверхъестественное произошло, не приходится, всё идёт в пределах прогнозируемых порогов», — заключил Онищенко.

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости респираторными инфекциями в России на 33,8% за неделю. В ведомстве также связывали сезонный подъём с началом учебного года.