Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости респираторными инфекциями в РФ

Эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться: на 38-й неделе 2026 года в России зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и CoViD-19, что на 33,8% превышает показатели предыдущей недели. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что ситуация развивается в полном соответствии с сезонными прогнозами, однако интенсивность распространения респираторных инфекций заметно усиливается.

Данные вирусологического мониторинга показывают, что среди циркулирующих возбудителей подавляющее большинство составляют вирусы негриппозной этиологии — 99,4% от общего числа выявленных случаев. Основной вклад в эпидемический процесс вносят риновирусы, на долю которых приходится 81,6% всех находок. На втором месте по распространённости находится парагрипп — 12,5%. Вирусы гриппа пока занимают незначительную долю в структуре заболеваемости — всего 0,6%, однако среди них уже фиксируются случаи заражения штаммами A(H1N1), A(H3N2), а также типами B и C, что вызывает особую настороженность у эпидемиологов.

В ведомстве подчеркнули, что основным способом защиты от тяжёлого течения гриппа и связанных с ним серьёзных осложнений остаётся своевременная вакцинация. Медики рекомендуют привиться в первую очередь людям из групп риска: детям, гражданам старше 60 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии. Отдельное внимание уделяется работникам профессий с высоким уровнем контактов с населением — врачам, учителям, сотрудникам социальной сферы и торговли, которые ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей и могут стать переносчиками инфекции для уязвимых категорий граждан.

Эпидемиологи прогнозируют дальнейший рост заболеваемости в ближайшие недели, что традиционно наблюдается в осенний период. Специалисты рекомендуют соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать мест массового скопления людей при появлении симптомов и обращаться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия.

Ранее врач призвала россиян осенью не болеть на ногах и следить за плесенью в квартирах. Организму в дни борьбы с инфекцией нужны покой, отдых и энергия для выработки антител и интерферонов.