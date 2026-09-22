Лесной щит: какие грибы защитят от осенних вирусов лучше аптечных витаминов

Витамины не так эффективны, как принято считать среди обывателей. Поэтому в разгар сезонных простуд нет особого смысла закупаться ими в аптеках. Но если есть желание помочь своему организму в борьбе с вирусами, то лучше включить в рацион грибы. Об этом Life.ru рассказал миколог, кандидат наук Михаил Вишневский.

Витамины вообще никак от вирусов не защищают. Это очень странная история, если их позиционировать как защиту. Витамины могут немножечко отрегулировать иммунитет, но вирусы тем и интересны, что они умеют справляться с любым иммунитетом. И поэтому чем сильнее иммунитет, тем на самом деле хуже с точки зрения симптоматики, потому что вирус всё равно тебя поразит, просто ты затратишь больше сил на борьбу с ним Михаил Вишневский миколог, кандидат наук

До сих пор не придумано никаких лекарств от вирусов, напомнил специалист. А то, что называется лекарствами, это или гомеопатия (обман сам по себе), или средства, которые снимают часть болезненной нагрузки, всего лишь снижая численность вирусов. Однако есть одно удивительно средство, помогающее при простудах, — это дикорастущие грибы. Но не все.

Из всех дикорастущих грибов, которые есть на территории России, максимально эффективным против вирусов является кордицепс. Он регулирует иммунитет и повышает его иногда настолько, что вирус в итоге просто не способен поразить наш организм. Также он уничтожает сами вирусы после заражения, если оно произошло Михаил Вишневский миколог, кандидат наук

Кордицепс растёт по всей территории России, но его непросто собирать, потому что это небольшого размера гриб, который растёт очень очагово, пятнами. Ну и выглядит он так, что ни один нормальный грибник его не сорвёт — такая оранжевая палочка.

Также эффективна чага, которая растёт везде, где есть берёзы. Было множество исследований, начиная с советских времён и заканчивая относительно недавними в лаборатории Новосибирского университета, подтверждающих, что она эффективно уничтожает сами вирусы. Если употреблять чагу в процессе заражения, пока заболевание длится, этот процесс можно сделать более приемлемым, включая ковид. Чага обладает самой высокой антиоксидантной активностью среди всех живых организмов на планете. Эта активность уникальна, и она повышается, если мы делаем из неё настои, отвары и другие формы.

Но всё это требует специальных знаний: не все грибники знают, что такое чага, и тем более почти никто не знает, что такое кордицепс. Это скорее фармацевтическая история, отметил эксперт. Что касается обычных грибников, то у нас есть два гриба, которые обладают подтверждённой противовирусной активностью при обычном употреблении в пищу. Это очень распространённые грибы, которые реально собирают все: маслёнок желтый, который растёт под соснами, и обыкновенная жёлтая лисичка, которой полно в любых лесах.

Если включить в свой рацион жёлтый маслёнок (именно жёлтый, потому что маслят много видов) и жёлтую лисичку, то интенсивность вирусного заболевания, которое с вами приключится, существенно снизится, заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru назвал пять дешёвых продуктов для осени без ОРВИ. При этом для нормальной работы иммунной системы важен не конкретный «суперфуд», а полноценный рацион с достаточным количеством белка, витаминов, минералов и клетчатки. В список вошли свёкла, белокочанная капуста, морковь, яблоки и гречка.