«Визитная карточка простуды»: Как отличить ОРВИ от гриппа и избежать опасных осложнений

Осенью под симптомами простуды часто скрывается грипп, а ошибка в диагнозе может обернуться тяжёлыми осложнениями, предупредил врач-терапевт Евгений Тарасов. Он объяснил, какие признаки указывают на опасную инфекцию и когда самолечение недопустимо.

Главное отличие — характер начала болезни. Простуда развивается постепенно, в течение одного-двух дней: лёгкая усталость утром, насморк к вечеру. Грипп же бьёт внезапно и остро, температура резко взлетает до 39–40 градусов и плохо сбивается жаропонижающими.

«Чихание, обильный насморк и першение в горле — это визитная карточка простуды, которые поражают верхние дыхательные пути. При гриппе нос обычно дышит свободно первые пару дней, зато сразу возникает сухой кашель и саднящая боль за грудной клеткой», — подчеркнул медик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При гриппе также болят мышцы, суставы и глазные яблоки, головная боль напоминает мигрень. Человек испытывает полный упадок сил и не может выполнять даже простые домашние дела. Даже после снижения температуры астенический синдром сохраняется ещё две-три недели.

При температуре выше 39,5 градусов, которая не снижается более часа, одышке, бледности кожи, спутанности сознания или неукротимой рвоте нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Опасным сигналом также считается ухудшение состояния на четвёртый-пятый день болезни или резкий подъём температуры после временного улучшения.

Ранее врач объяснил, почему осенью портится сон и как улучшить ситуацию. По его словам, около половины населения живёт с дефицитом витамина D, что ухудшает настроение, а недостаток солнечного света провоцирует сезонную депрессию.