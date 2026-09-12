Иммунитет за 100 рублей: Названы 5 дешёвых продуктов для осени без ОРВИ

Для нормальной работы иммунной системы важен не конкретный «суперфуд», а полноценный рацион с достаточным количеством белка, витаминов, минералов и клетчатки, рассказала диетолог Ольга Валикова. Она назвала пять продуктов стоимостью до 100 рублей, которые стоит чаще добавлять в осеннее меню.

В список вошли свекла, белокочанная капуста, морковь, яблоки и гречка. Свекла служит доступным источником фолатов и калия, капуста богата витамином C и клетчаткой, а морковь содержит необходимый для организма бета-каротин. Эти овощи хорошо хранятся и остаются недорогими даже после окончания дачного сезона.

Обычные яблоки обеспечивают организм полифенолами и легко вписываются в ежедневный рацион в качестве перекуса. Гречка же покрывает потребность в сложных углеводах, растительном белке, магнии и других минеральных веществах. Однако считать какой-то продукт лекарством от простуды или депрессии не стоит.

Для поддержания стабильного уровня энергии и хорошего настроения осенью важно не допускать больших перерывов между приёмами пищи и не строить рацион только на сладостях и быстрых углеводах. Оптимальная схема: каша с фруктами утром, овощи в обед и полноценный источник белка в течение дня, заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее терапевт назвала 10 правил для здоровья осенью без простуд и бессонницы. Врач рекомендовала следить за достаточным поступлением витаминов D, C и группы B, а также придерживаться сбалансированного питания с достаточным количеством белка, овощей и зелени.